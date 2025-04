ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025) సీజన్‌ను పరాజయంతో ప్రారంభించిన ముంబై ఇండియన్స్‌ (Mumbai Indians) వైఫల్యాలు కొనసాగుతున్నాయి. తొలి మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ చేతిలో ఓడిన హార్దిక్‌ సేన.. ఆ తర్వాత గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ చేతిలోనూ పరాజయం పాలైంది.

ఈ క్రమంలో కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌పై గెలుపుతో విజయాల బాట పట్టిందనుకుంటే.. తాజాగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ ముందు తలొగ్గింది. లక్నోలోని ఏకనా స్టేడియంలో శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంత్‌ సేన చేతిలో 12 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ పోరులో.. లక్ష్య ఛేదనలో భాగంగా ముంబై నాయకత్వ బృందం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆశ్చర్యపరిచాయి.

విజయానికి ఇరవై నాలుగు పరుగుల దూరంలో ఉ‍న్న సమయంలో బ్యాటర్‌ తిలక్‌ వర్మ ( Tilak Varma- 23 బంతుల్లో 25)ను రిటైర్డ్‌ అవుట్‌గా వెనక్కి పిలిపించారు. అతడి స్థానంలో హార్దిక్‌ పాండ్యాకు జతగా బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ మిచెల్‌ సాంట్నర్‌ క్రీజులోకి వచ్చాడు.

