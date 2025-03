ఐపీఎల్‌-2025లో అహ్మదాబాద్ వేదిక‌గా గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో యువ స్పిన్న‌ర్ విఘ్నేష్ పుతూర్‌కు మంబై ఇండియ‌న్స్ తుది జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్క‌లేదు. త‌న అరంగేట్రంలో సీఎస్‌కేపై మూడు వికెట్ల‌తో స‌త్తాచాటిన‌ప్ప‌టికి విఘ్నేష్ పుతూర్‌ను ముంబై ఇండియ‌న్స్ ప‌క్క‌న పెట్ట‌డం అంద‌రిని ఆశ్య‌ర్య‌ప‌రిచింది.

అత‌డి స్ధానంలో స్పిన్న‌ర్‌గా ముజీబ్ ఆర్ రెహ్మాన్‌ను ముంబై మెనెజ్‌మెంట్ ఆడించింది. జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన రెహ్మాన్ త‌న మార్క్ చూపించ‌లేక‌పోయాడు. రెండు ఓవ‌ర్లు బౌలింగ్ చేసిన ముజీబ్‌.. 28 ప‌రుగులిచ్చి ఓ వికెట్ సాధించాడు. ఈ క్ర‌మంలో ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాపై నెటిజ‌న్లు విమ‌ర్శ‌లు వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.

తొలి మ్యాచ్‌లో అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచిన విఘ్నేష్‌ను ఎందుకు ప‌క్క‌న పెట్టారాని ప్ర‌శ్న‌లు సంధిస్తున్నారు. మ‌రి కొంత‌మంది ఇదొక చెత్త నిర్ణ‌య‌మ‌ని పోస్ట‌లు పెడుతున్నారు. కాగా సీఎస్‌కే తో మ్యాచ్‌లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన విఘ్నేష్ త‌న 4 ఓవ‌ర్ల కోటాలో 32 ప‌రుగులిచ్చి మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ఆ మ్యాచ్‌తో అంద‌రి దృష్టిని తన వైపు తిప్పుకున్నాడు.

I'm so furious seeing this playing 11/12 of Mumbai Indians, brainless decision making. Chutiye left both the departments weak by leaving Will Jacks & Vignesh Puthur out. Absolutely pathetic.

