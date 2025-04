ఎగిరి గంతేసిన ప్రీతి జింటా.. కోపం పట్టలేక ధోని.. రియాక్షన్స్‌ వైరల్‌

ఐపీఎల్‌-2025లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌- చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (PBKS vs CSK) మధ్య మంగళవారం నాటి మ్యాచ్‌ రసవత్తరంగా సాగింది. ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీస్తూ జోష్‌లో ఉన్న రుతురాజ్‌ సేనకు.. ఆ తర్వాత వరుస షాకులు తగిలాయి. పంజాబ్‌ యువ ఓపెనర్‌ ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య (Priyansh Arya) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి.. చెన్నై బౌలర్లకు కొరకరాని కొయ్యగా మారాడు.

పంజాబ్‌ @ 219

తాను ఇచ్చిన క్యాచ్‌లను డ్రాప్‌ చేసి లైఫ్‌ ఇచ్చిన ప్రత్యర్థి జట్టుపై ఏమాత్రం కనికరం లేకుండా వీరబాదుడు బాదాడు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే ఏడు ఫోర్లు, ఏకంగా తొమ్మిది సిక్సర్ల సాయంతో 103 పరుగులు సాధించాడు. అయితే, నూర్‌ అహ్మద్‌ బౌలింగ్‌లో విజయ్‌ శంకర్‌ క్యాచ్‌ పట్టడంతో ఎట్టకేలకు ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య సునామీ ఇన్నింగ్స్‌కు తెరపడింది.

అయితే, ఈ ఆనందాన్ని శశాంక్‌ సింగ్‌, మార్కో యాన్సెన్‌ సీఎస్‌కే ఎక్కువ సేపు నిలవనీయలేదు. ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌ చేసిన శశాంక్‌ సింగ్‌ 36 బంతుల్లో 52.. యాన్సెన్‌ 19 బంతుల్లో 34 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచారు. ఫలితంగా పంజాబ్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 219 పరుగులు సాధించింది.

చిన్న పిల్లలా గెంతులేస్తూ

అయితే, ఇన్నింగ్స్‌ రెండో బంతికే ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య ఇచ్చిన క్యాచ్‌ మిస్‌ చేయడం ద్వారా.. పంజాబ్‌ భారీ స్కోరుకు చేజేతులా బీజం వేసిన సీఎస్‌కే.. ఆ తర్వాత మరో రెండుసార్లు లైఫ్‌ ఇచ్చింది. దీంతో అతడు మెరుపు శతకంతో దుమ్ములేపాడు. ఈ నేపథ్యంలో పంజాబ్‌ జట్టు యజమాని ప్రీతి జింటా చిన్న పిల్లలా గెంతులేస్తూ ప్రియాన్ష్‌ సెంచరీని సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు.

