చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025(ICC Champions Trophy 2025) ఆరంభ మ్యాచ్‌లోనే పాకిస్తాన్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సొంతగడ్డపై డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన పాక్‌.. న్యూజిలాండ్‌ చేతిలో చిత్తుగా ఓడింది. ఈ నేపథ్యంలో కెప్టెన్‌ మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌(Mohammed Rizwan) జట్టు పరాజయంపై స్పందించాడు. కివీస్‌ జట్టు భారీ స్కోరు సాధిస్తుందని తాము అస్సలు ఊహించలేదన్నాడు.

తాము అన్ని విభాగాల్లో అత్యుత్తమంగా రాణించేందుకు శాయశక్తులా కృషి చేశామని.. అయితే, న్యూజిలాండ్‌ తమ కంటే గొప్పగా ఆడిందని రిజ్వాన్‌ ఓటమిని అంగీకరించాడు. ఏదేమైనా తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఓడిపోవడం తీవ్రంగా నిరాశపరిచిందని విచారం వ్యక్తం చేశాడు. కాగా ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ తాజా ఎడిషన్‌కు పాకిస్తాన్‌ ఆతిథ్యమిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

శతకాలతో చెలరేగిన విల్‌ యంగ్‌, లాథమ్‌

ఈ క్రమంలో కరాచీ వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో పాక్‌ న్యూజిలాండ్‌తో తలపడింది. నేషనల్‌ స్టేడియంలో బుధవారం జరిగిన పోరులో టాస్‌ గెలిచిన రిజ్వాన్‌ బృందం తొలుత బౌలింగ్‌ చేసింది. ఓపెనర్‌ డెవన్‌ కాన్వే(10)తో పాటు వన్‌డౌన్‌ స్టార్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌(1), డారిల్‌ మిచెల్‌(10) త్వరగా పెవిలియన్‌కు పంపి శుభారంభం అందుకుంది.

కానీ ఆ తర్వాత మరో ఓపెనర్‌ విల్‌ యంగ్‌(Will Young- 107), వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ టామ్‌ లాథమ్‌(118 నాటౌట్‌) పాక్‌ బౌలర్లపై ఎదురుదాడి మొదలుపెట్టారు. ఈ ఇద్దరు అద్భుత శతకాలతో రాణించగా.. గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌(39 బంతుల్లో 61) ఆడాడు. ఫలితంగా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో న్యూజిలాండ్‌ కేవలం ఐదు వికెట్లు నష్టపోయి 320 పరుగులు స్కోరు చేసింది.

A quality knock! 💯#TomLatham brings up a stunning century, putting New Zealand firmly in command against the defending champions! 💪🏻



FACT: Fifth time two batters have scored centuries in an innings in Champions Trophy!



📺📱 Start watching FREE on JioHotstar:… pic.twitter.com/vAKzM0pW1Y

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2025