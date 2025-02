కోహ్లి సరికొత్త చరిత్ర.. భారత్‌ తరఫున తొలి ఆటగాడిగా అరుదైన ఫీట్‌

టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి(Virat Kohli) సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. భారత్‌ తరఫున వన్డేల్లో అత్యధిక క్యాచ్‌లు(Most Catches) పట్టిన ఫీల్డర్‌గా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. దాయాది పాకిస్తాన్‌(India vs Pakistan)తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా కోహ్లి ఈ ఫీట్‌ నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో మాజీ కెప్టెన్‌ మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌ పేరిట ఉన్న ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డును ఈ మాజీ సారథి బద్దలు కొట్టాడు.

241 పరుగులకు పాక్‌ ఆలౌట్‌

చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025లో భాగంగా గ్రూప్‌-‘ఎ’లో ఉన్న భారత్‌ తమ తొలి మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో తలపడింది. దుబాయ్‌లో గురువారం నాటి మ్యాచ్‌లో బంగ్లాను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. తాజాగా అదే వేదికపై చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌ను ఢీకొట్టిన భారత్‌ 241 పరుగులకు దాయాదిని ఆలౌట్‌ చేసింది.

బాబర్‌ ఆజం(23), సౌద్‌ షకీల్‌(62) రూపంలో రెండు కీలక వికెట్లను హార్దిక్‌ పాండ్యా దక్కించుకోగా.. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ సల్మాన్‌ ఆఘా(19), షాహిన్‌ ఆఫ్రిది(0), నసీం షా(14)లను అవుట్‌ చేశాడు. ఇక అక్షర్‌ పటేల్‌, రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్‌ రాణా ఒక్కో వికెట్‌ తీయగా.. అక్షర్‌ పటేల్‌ ఇమామ్‌-ఉల్‌-హక్‌(10), హ్యారిస్‌ రవూఫ్‌(8) రనౌట్లలో భాగమయ్యాడు.

Jaha matter bade hote hai, waha @hardikpandya7 khade hote hai! 😎



Two big wickets in two overs & #TeamIndia are in the driver's seat! 🇮🇳💪#ChampionsTrophyOnJioStar 👉 #INDvPAK | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 2 & Sports 18-1!



📺📱 Start Watching… pic.twitter.com/Neap2t4fWC

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 23, 2025