భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ల్లో ఆటగాళ్లు ఒకరినొకరు కవ్వించుకోవడం, మాటల యుద్దానికి దిగడం సర్వ సాధారణం. అయితే ఇటీవలికాలంలో ఇలాంటి వాతావరణంలో బాగా మార్పు వచ్చింది. ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటున్నారు. స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతున్నారు. మైదానంలో హుందాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కోహ్లి, రోహిత్‌ జమానా మొదలయ్యాక భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ల్లో స్లెడ్జింగ్‌ అనేదే కనిపించడం లేదు. జూనియర్లు సీనియర్లను గౌరవిస్తున్నారు. వీలైతే సలహాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది పాక్‌ ఆటగాళ్లు విరాట్‌ కోహ్లి దగ్గర చిట్కాలు తీసుకోవడం చూశాం​.

అయితే తాజాగా జరిగిన భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌లో పాక్‌ యువ స్పిన్నర్‌ అబ్రార్‌ అహ్మద్‌ ఈ మంచి సంప్రదాయానికి తూట్లు పొడిచాడు. ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025లో భాగంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో అబ్రార్‌ చాలా ఓవరాక్షన్‌ చేశాడు. ఫలితంగా భారత క్రికెట్‌ అభిమానుల నుంచి తిట్ల దండకాన్ని అందుకుంటున్నాడు.

Look at audacity of Abrar 🤬 Beta Karachi airport ke liye flight pakdo, hold this elimination ✌🏽 pic.twitter.com/J6c3ax7LDS

అసలేం జరిగిందంటే.. భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ జట్లు నిన్న (ఫిబ్రవరి 23) దుబాయ్‌లో తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న సమయంలో అబ్రార్‌ అహ్మద్‌ అతి చేశాడు. పాక్‌ నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని భారత్‌ సాఫీగా ఛేదిస్తుండగా.. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ రెండో వికెట్‌గా వెనుదిరిగాడు. గిల్‌ను అబ్రార్‌ క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. గిల్‌ను ఔట్‌ చేశాక అబ్రార్‌ ఓవరాక్షన్‌ అంతాఇంతా కాదు.

చేతులు కట్టుకుని నిలబడి 'వెళ్లు.. ఇక వెళ్లు.. వెళ్లి బ్యాగ్ సర్దుకో' అన్నట్టు సైగలు చేశాడు. దీంతో భారత అభిమానులకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది. అబ్రార్‌ను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఓ రేంజ్‌లో ఆడుకుంటున్నారు. బ్యాగ్‌ సర్దుకోవాల్సింది గిల్‌ కాదు, మీరే అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Watch it before it get remove

Abrar reaction to Gill

One word for abrar 👇🏼👇🏼 #indvspak #viratkohli pic.twitter.com/coEQydD2qy

— Vodka triceps (@vodkatriceps) February 24, 2025