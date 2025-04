IPL 2025: మా ఓటమికి ప్రధాన కారణం అదే: ప్యాట్‌ కమిన్స్‌

సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆట తీరు మారలేదు. ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025)లో తమ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో మురిపించిన కమిన్స్‌ బృందం.. ఆ తర్వాత పరాజయాల పరంపర కొనసాగిస్తోంది. లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌.. తాజాగా కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ (KKR) చేతిలో ఓడి హ్యాట్రిక్‌ ఓటములు నమోదు చేసింది.

ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో గురువారం డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ కేకేఆర్‌.. ఐపీఎల్‌-2024 రన్నరప్‌ సన్‌రైజర్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ జరిగింది. టాస్‌ గెలిచిన రైజర్స్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుని.. ఆరంభంలో బాగానే రాణించింది. కానీ మ్యాచ్‌ సాగుతున్న కొద్దీ కేకేఆర్‌ క్రమంగా పుంజుకుంది.

దుమ్ములేపిన కేకేఆర్‌ బ్యాటర్లు

కెప్టెన్‌ అజింక్య రహానే (38), అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువన్షీ(32 బంతుల్లో 50), వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ (29 బంతుల్లో 60), రింకూ సింగ్‌ (17 బంతుల్లో 32 నాటౌట్‌).. ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 200 పరుగులు సాధించింది. రైజర్స్‌ బౌలర్లలో కెప్టెన్‌ ప్యాట్‌ కమిన్స్‌ (Pat Cummins), మహ్మద్‌ షమీ, జీషన్‌ అన్సారీ, హర్షల్‌ పటేల్‌, కమిందు మెండిస్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు.

