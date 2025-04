లక్నో బౌలర్‌ ఓవరాక్షన్‌.. భారీ షాకిచ్చిన బీసీసీఐ

లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ బౌలర్‌ దిగ్వేశ్‌ సింగ్‌ రాఠీ (Digvesh Singh Rathi)కి భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (BCCI) గట్టి షాకిచ్చింది. వికెట్‌ తీసిన సంబరంలో ‘అతి’ చేసినందుకు గానూ జరిమానా విధించింది. మ్యాచ్‌ ఫీజులో 25 శాతం మేర కోత వేయడంతో పాటు.. అతడి ఖాతాలో ఒక డీమెరిట్‌ పాయింట్‌ను జత చేసింది. అసలేం జరిగిందంటే..

ఐపీఎల్‌-2025లో భాగంగా లక్నో మంగళవారం పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ (Punjab Kings)తో మ్యాచ్‌ ఆడింది. ఏకనా స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడిన లక్నో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఐడెన్‌ మార్క్రమ్‌ (18 బంతుల్లో 28), నికోలస్‌ పూరన్‌ (30 బంతుల్లో 44), ఆయుశ్‌ బదోని (33 బంతుల్లో 41), అబ్దుల్‌ సమద్‌ (12 బంతుల్లో 27) రాణించారు.

అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌కు మూడు వికెట్లు

ఫలితంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో లక్నో జట్టు ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు స్కోరు చేసింది. పంజాబ్‌ బౌలర్లలో అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ మూడు వికెట్లతో మెరవగా.. లాకీ ఫెర్గూసన్‌, గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌, మార్కో యాన్సెన్‌, యజువేంద్ర చహల్‌ ఒక్కో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య విఫలం

ఇక లక్ష్య ఛేదన మొదలుపెట్టిన కాసేపటికే పంజాబ్‌.. ఓపెనర్‌ ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య వికెట్‌ కోల్పోయింది. లక్నో స్పిన్నర్‌ దిగ్వేశ్‌ రాఠీ అవుట్‌సైడ్‌ ఆఫ్‌ దిశగా.. సంధించిన షార్ట్‌ బంతిని ఆడే క్రమంలో బ్యాట్‌ టాప్‌ ఎడ్జ్‌కు తగిలింది. అయితే, షాట్‌ సరిగ్గా కనెక్ట్‌ కాకపోవడంతో గాల్లోకి లేచిన బంతిని.. మిడాన్‌ నుంచి పరిగెత్తుకుని వచ్చిన ఫీల్డర్‌ శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ ఒడిసిపట్టాడు.

రాఠీ ‘ఓవరాక్షన్‌’

ఈ క్రమంలో మొత్తంగా తొమ్మిది బంతులు ఎదుర్కొన్న ప్రియాన్ష్‌ 8 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద పెవిలియన్‌ చేరాడు. అయితే, అతడు క్రీజు వీడుతున్న సమయంలో దగ్గరికి పరిగెత్తుకు వచ్చిన దిగ్వేశ్‌ రాఠీ ‘ఓవరాక్షన్‌’ చేశాడు. పుస్తకంలో అతడి పేరును రాసుకుంటున్నట్లుగా వికెట్‌ తీసిన ఆనందాన్ని సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నాడు.

