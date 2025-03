సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో భారత జట్టు ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ గెలుపు అనంతరం, క్రికెట్‌ అభిమానులు సంబురాలు చేసుకున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు రోడ్లపైకి వచ్చి టీమిండియాకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల రోడ్ల మీదకు వచ్చిన అభిమానులపై పోలీసులు లాఠీలు ఝళిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులపై బీజేపీ నేతలు, క్రికెట్‌ అభిమానులు మండిపడుతున్నారు.

హైదరాబాద్‌లోని దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, కరీంనగర్‌లో రోడ్ల మీదకు వచ్చిన అభిమానులపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్‌ చేసి వారిని చెదరగొట్టారు. ఈ ఘటనపై కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, బండి సంజయ్‌ స్పందించారు. కిషన్‌రెడ్డి ట్విట్టర్‌ వేదికగా.. భారత జట్టు విజయం సాధించిన సందర్బంగా విజయోత్సవాలను తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడ్డుకోవడం, అనుమతి ఇవ్వకపోవడం సిగ్గు చేటు అంటూ మండిపడ్డారు.

This is how the Congress govt. in Telangana not allowing India’s #ChampionsTrophy2025 win celebrations. Shameful! pic.twitter.com/OxIdrfkn90

బండి సంజయ్‌ కూడా ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ..‘కరీంనగర్ పోలీసులు ఏ దేశానికి మద్దతు ఇస్తున్నారు?. భారత విజయాన్ని మనం జరుపుకోలేము.. కానీ, పాకిస్తాన్ పేరుతో ఉన్న ఫ్లెక్సీని తొలగిస్తారా?. భారత విజయాన్ని జరుపుకోవడం మతపరమైన సమస్యగా ఎలా మారుతుంది?. శాంతిభద్రతల సమస్యలను సృష్టించడానికి ఎందుకు అంత ఆసక్తిగా ఉన్నారో తెలంగాణ పోలీసులు సమాధానం చెప్పాలి’ అని డిమాండ్ చేశారు.

Can the Home Minister of Telangana Shri Revanth Reddy garu clarify - which country is Karimnagar police supporting?



We can’t celebrate India’s win, but a flexi with Pakistan’s name will be removed?



How does celebrating India’s victory become a “communal issue”? @TelanganaDGP… https://t.co/4Hpyid5ThM

— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) March 9, 2025