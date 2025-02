న్యూఢిల్లీ: అమెరికా 21 మిలియన్‌ డాలర్ల సాయం వ్యవహారం.. కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఆ సాయం భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసేందుకేనన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలతో బీజేపీ-కాంగ్రెస్‌లు పరస్పరం విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ లోపు ఆ సాయాన్ని బంగ్లాదేశ్‌కు మళ్లించారంటూ ఓ జాతీయ మీడియా సంస్థ నుంచి కథనం వెలువడంది. దాని ఆధారంగా బీజేపీ-కాంగ్రెస్‌లు పరస్పర ఆరోపణలతో మండిపడుతున్నాయి.

భారత్‌లో ఓటింగ్‌ శాతం పెంపు కోసం ఇచ్చిన ఆ నిధులను బంగ్లాదేశ్‌లో ఓ ప్రాజెక్టు వినియోగించారన్నది ఆ కథనం సారాంశం​. కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేష్‌(Jairam Ramesh) దీనిని ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసి.. బీజేపీ, ఆ పార్టీ అనుకూల మీడియాపై విరుచుకుపడ్డారు. దానిని షేర్‌ చేస్తూ ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్‌ బీజేపీపై నిప్పులు చెరుగుతోంది. అయితే.. ఆ కథనాన్ని ఫేక్‌ అంటూ బీజేపీ ఖండించింది.

Lies first mouthed in Washington.



Lies then amplified by BJP's Jhoot Sena.



Lies made to be debated on Godi media.



Lies now thoroughly exposed.



Will the Liars apologise? pic.twitter.com/nY7iP4jmnN

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 21, 2025