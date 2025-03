అమృత్‌సర్‌: పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌(Amritsar) జిల్లాలో ఠాకుర్‌ద్వారా ఆలయంపై గ్రనేడ్‌తో దాడి చేసిన ఇద్దరు యువకులలో ఒకరిని పోలీసులు ఎన్‌కౌంటర్‌ చేశారు. పంజాబ్‌ పోలీసులకు నిందితుల స్థావరానికి సంబంధించిన సమాచారం అందగానే వారు రంగంలోకి దిగారు. ఘటన జరిగిన 24 గంటల్లో ఒక నిందితుడిని ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమార్చారు.

Acting on specific intelligence, Commissionerate Police Amritsar decisively tracked down those responsible for the attack on Thakur Dwara Mandir, #Amritsar, on March 15, 2025. An FIR has been registered at PS Chheharta under the Explosive Substances Act, and intelligence-based…

