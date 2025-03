బలవంతంగా రంగులు పోస్తే.. వైరల్‌ వీడియోలు

దేశంలో హోలీ వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి. ఈ సంబరాల్లో ఒకరిపై మరొకరు రంగులు జల్లుకుని ఆనందించారు. కొందరైతే ‘ఏమీ అనుకోకండి’ అంటూ ఎదుటివారిని ఆటపట్టిస్తూ వారిని రంగుల్లో ముంచెత్తారు. సోషల్‌ మీడియాలో హోలీకి సంబంధించిన లెక్కలేనన్ని వీడియోలు కనిపిస్తున్నాయి. వాటిలో కొన్ని తెగనవ్వు తెప్పిస్తున్నాయి.



రంగు జల్లాడని ఫోను విసిరికొట్టి..

సోషల్‌ మీడియాలో ప్ర్యత్యక్షమైన ఒక వీడియోలో ఒక యువకుడు మంచి దుస్తులు ధరించి నడుచుకుని వస్తుండగా, మరొక యువకుడు అతనిపై రంగులు కుమ్మరిస్తాడు. దీంతో ఆగ్రహంచిన ఆ వ్యక్తి తన సెల్‌ ఫోనును అతని మీదకు విసరడాన్ని చూడవచ్చు.

రంగుపడిందని..

మరో హొలీ వీడియోలో ఒక యువతి కుర్చీలో కూర్చున్న అంకుల్‌పై వెనుక నుంచి రంగు పోస్తుంది. వెంటనే అంకుల్‌ ఆగ్రహంతో ఫోనును పగులగొడతాడు.

ఇరువర్గాల వివాదం

@Dominus_vaibhav అనే యూజన్‌ ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేసిన వీడియోలో మద్యం మత్తులో హోలీ ఆడవద్దు అనే వ్యాఖ్యానంతో పాటు, రెండు గ్రూపులు గొడవ పడుతున్న ఒక సీన్‌ కనిపిస్తుంది.

Holi is incomplete without KALESH pic.twitter.com/tNlR0iRKrW

ఏదో జరిగింది

మరో వీడియోలో రెండు గ్రూపులు ఎందుకో గొడవ పడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ వీడియోను చూస్తే ఏదో జరిగింది అని అనిపించడం ఖాయం.

Kalesh b/w Two Group of Men During holi celebration and a Kaleshi guy recording it

pic.twitter.com/q6hsS8r3S0

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 14, 2025