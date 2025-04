ముంబై నుంచి దుబాయ్‌ వెళ్లాలంటే ఎలా వెళ్తారు అంటే ఎవరైనా ఏం సమాధానం చెబుతారు. విమానం ఎక్కి వెళ్లాల్సిందేనని అంటారు. సరే.. విమానంలో వెళ్లాలంటే ఎంత సమయం పడుతుంది. అంతర్జాతీయ విమానాలకు దాదాపు 3-4 గంట సమయం పడుతుంది. అయితే, మరింత తక్కువ సమయంలో ముంబై నుంచి 2000 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 2 గంటల్లోనే చేరుకును ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అండర్‌ వాటర్‌ హై స్పీడ్‌ రైలు కోసం ఓ ప్రాజెక్ట్‌ సిద్ధం అవుతోంది.

వివరాల ప్రకారం.. మన దేశం నుంచి దుబాయ్‌ వెళ్లే వాళ్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందరూ విమానంలోనే వెళ్లి వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో సమయాన్ని ఆదా చేసేందుకు ముంబై-దుబాయ్‌ మధ్య నడిచే హై స్పీడ్‌ ట్రైన్‌ కోసం ఓ ప్రాజెక్ట్‌ సిద్ధం అవుతోంది. UAE నేషనల్‌ అడ్వైజర్‌ బ్యూరో ప్రణాళిక ప్రకారం.. దుబాయ్‌-ముంబై మధ్య నీటి అడుగున రైలు మార్గం అనుసంధానాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ఇది ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 2 గంటలకు తగ్గిస్తుంది.

గంటకు 1000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం!

ఈ హైస్పీడ్ రైలు వేగం గంటకు 600 కిలోమీటర్ల నుంచి 1000 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లవచ్చు. గంటకు 1000 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లినట్లైతే.. 2000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దుబాయ్‌ను రెండు గంటల్లో చేరుతుంది. ఇక, ఈ రైలు నీటి అడుగున, అంటే అరేబియా సముద్రం లోపల నుంచి ప్రయాణిస్తుంది. అండర్‌ వాటర్‌ రైల్‌ నెట్‌వర్క్ ద్వారా ప్రయాణీకులు మొత్తం ప్రయాణంలో నీటి అడుగున ప్రపంచంలోని ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతారు.

అయితే, వాస్తవానికి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కొత్తదేమీ కాదు, ముంబై నుంచి దుబాయ్ వరకు అండర్ వాటర్ రైలు ప్రాజెక్టును కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ప్రతిపాదించారు. దానికి అవసరమైన ఆమోదాలు పొందలేదు. ప్రస్తుతం, రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. వివిధ ఆమోదాలు, ఆర్థిక పెట్టుబడులపై ఈ ప్రాజెక్టు వేగం ఆధారపడి ఉంటుంది. అండర్‌ వాటర్‌ ట్రైన్‌ ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభిస్తే, ఈ రైలు 2030 నాటికి పరుగులు తీయవచ్చు. మరోవైపు, ఇది భారత్‌- యూఏఈ మధ్య ముడి చమురు, వస్తువుల రవాణాను మరింత సులభంగా మారుస్తుంది. ఈ ప్రతిపాదిత రైలు నెట్‌వర్క్ విమాన ప్రయాణికులకు మరొక ఆప్షన్‌ను అందిస్తుంది. విమాన ప్రయాణాల్లో రద్దీని కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంది.

#UnderwaterTrain is being mulled by 2030

Between #Mumbai and #Dubai

Distance 2000 kmph

Speed will be 600-1000 kmph

Time 2 hours

Will boost trade between #India and #UAE pic.twitter.com/645yviCP2J

— Mathew Thomas (@OMRcat) April 8, 2025