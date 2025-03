ఉత్తర ప్రదేశ్‌ మీరట్‌కు చెందిన మర్చంట్ నేవీ ఆఫీసర్ సౌరభ్ రాజ్‌పుత్ మర్డర్ కేసులో వెన్నులో వణుకు పుట్టించే విషయాలు వెలుగులోకి చూస్తుండగా.. ముస్కాన్‌ రాక్షసత్వంపై సోషల్‌ మీడియాలో తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. భర్తను చంపాక అతనితో జాలీగా ట్రిప్పులు వేసిన ముస్కాన్‌.. అతని పుట్టినరోజుతో పాటు హోలీ పార్టీ కూడా జరుపుకుంది. అయితే ఈ కేసులో వీరద్దర్నీ అరెస్ట్‌ చేసి ప్రస్తుతం పోలీస్‌ కస్టడీకి తీసుకున్నారు. దీనిలో భాగంగా చౌదరి చరణ్‌ సింగ్‌ జైల్‌ లో ఉన్న వీరిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.

జైల్లో కూడా కలిసే ఉంటామని..

భర్తను హత్య చేసి జైలు పాలయ్యానన్న కనీస పశ్చాత్తాపం కూడా ముస్కాన్‌ లో కనిపించడం లేదు. జైల్లో కూడా తామిద్దరం కలిసే ఉంటామని పట్టుబట్టారు. ఇద్దర్నీ వేరు వేరు సెల్‌ లో వేయకండి.. తాము ఇద్దరం ఒకే చోట ఉంటామంటూ పోలీస్‌ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే ఇది జైలు నియమాలకు విరుద్ధమని, ఇలా ఒక పురుషుడు, ఒక మహిళ కలిసి ఉండటం సాధ్యం కాదని సదరు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ఇప్పటివరకూ వారిద్దరితో మిగతా ఖైదీలు ఎవరూ మాట్లాడలేదని జైలు సూపరెండెంట్‌ విరేష్‌ రాజ్‌ శర్మ తెలిపారు. తొలిరోజు వీరు ఏమీ తినలేదని, తర్వాత నుంచి భోజనం చేస్తున్నారన్నారు. అయితే ఒకే సెల్‌ లో ఉంచాలని కోరినట్లు విరేష్‌ రాజ్‌ శర్మ పేర్కొన్నారు. ఇది విరుద్దం కావడంతో వారి అభ్యర్థనను తిరస్కరించినట్లు చెప్పారు. వీరిద్దరికి సెపరేట్‌ బారక్‌ లు ఇచ్చామని, దాంతో వారు కనీసం మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉండదన్నారు.

వీరిద్దరూ డ్రగ్స్‌కు బానిసలు

వీరిద్దరూ డ్రగ్స్‌ కు బానిసలైన సంగతని విరేష్‌ రాజ్‌ శర్మ పేర్కొన్నారు. మెడికల్‌ రిపోర్ట్‌ లు ద్వారా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా వీరికి ట్రీట్‌ మెంట్‌ కు కూడా ఇప్పించడానికి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఇండియన్‌ న్యూస్‌ ఏజెన్సీ ఏఎన్‌ఐకి తెలియజేశారు.

మాకు లాయర్‌ ను ఏర్పాటు చేయండి

తమ తరఫున వాదించడానికి లాయర్‌ కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఆ నిందితులిద్దరూ. తమ కుటుంబానికి న్యాయవాదిని ఏర్పాటు చేసుకునే స్థోమత లేదని, అందుచేత తమ తరఫున వాదించడానికి ప్రత్యేక గవర్నమెంట్‌ లాయర్‌ ను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పినట్లు మరో సీనియర్‌ పోలీస్‌ అధికారి తెలిపారు.

#WATCH | Saurabh Rajput murder case | On accused Muskan Rastogi and Sahil Shukla, Senior Jail Superintendent Viresh Raj Sharma says, "They arrived 3 days ago and they said that they be lodged together or nearby barracks. They were told that as per the system in jail, there is no… pic.twitter.com/5vKpgzXEe0

— ANI (@ANI) March 23, 2025