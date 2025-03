శ్రీనగర్‌: పవిత్ర రంజాన్‌ మాసం వేళ జమ్ము కశ్మీర్‌లో అర్ధనగ్న ఫ్యాషన్‌ షో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఫ్యాషన్‌ షోలో మహిళలు, పురుషులు పొట్టి పొట్టి దుస్తులతో తెల్లటి మంచుపై ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు వైరల్‌ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో పర్యాటకంపై ప్రచారం పేరుతో ఈ అశ్లీల ప్రదర్శన ఏమిటని విపక్షాలు, ప్రజలు.. ముఖ్యమంత్రి ఒమర్‌ అబ్దుల్లా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.

ఈ నేపథ్యంలో కశ్మీర్‌లో నిర్వహించిన ఫ్యాషన్‌ షో కార్యక్రమంపై సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా స్పందించారు. పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో ఇలాంటి ఫ్యాషన్ షో జరగడం పట్ల ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ప్రజల కోపాన్ని తాము అర్థం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. తన కార్యాలయం స్థానిక అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఈ పరిణామంపై 24 గంటల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. నివేదిక తర్వాత చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

మరోవైపు.. ఈ ఫ్యాషన్‌ షో వ్యవహారం అటు జమ్ము కశ్మీర్‌ అసెంబ్లీని సైతం తాకింది. రంజాన్‌ వేళ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రతిపక్ష నేతలు ఒమర్‌ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. దీంతో, అసెంబ్లీలో గందరగోళం నెలకొంది.

A fashion show in Gulmarg has ignited controversy in J&K, with critics calling it "obscene" for being held during Ramzan. pic.twitter.com/4P77B8mtbf

— Briefly (@Brieflybynewj) March 10, 2025