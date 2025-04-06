 దేశంలో తొలి వర్టికల్‌ లిఫ్ట్‌ రైల్వే సముద్ర వంతెన.. ప్రారంభించిన మోదీ | Pm Modi Inaugurates India First Vertical Lift Sea Bridge In Tamil Nadu | Sakshi
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దేశంలో తొలి వర్టికల్‌ లిఫ్ట్‌ రైల్వే సముద్ర వంతెన.. ప్రారంభించిన మోదీ

Published Sun, Apr 6 2025 1:25 PM | Last Updated on Sun, Apr 6 2025 1:25 PM

Pm Modi Inaugurates India First Vertical Lift Sea Bridge In Tamil Nadu

సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడులో ప్రధాని మోదీ పర్యటించారు. పర్యటనలో భాగంగా రామేశ్వరంలో దేశంలోనే తొలి వర్టికల్ లిఫ్ట్‌ రైల్వేసీ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించారు. సముద్రంలో బ్రిడ్జి కింద నౌకలు రాకపోకలు సాగేలా ఈ వర్టికల్‌ లిఫ్ట్‌ రైల్వే బ్రిడ్జీ నిర్మాణం జరిగింది. సముద్రమట్టానికి 22 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించిన ఈ బ్రిడ్జీ పొడవు 2.2 కిలోమీటర్లు. దీని వ్యయం రూ. 535 కోట్లు. 2020లో రైల్‌ వికాస్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌ (ఆర్‌వీఎన్‌ఎల్‌) పనులు చేపట్టి, నాలుగేళ్లలో పూర్తిచేసింది.

 

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