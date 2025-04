108 దేశాల్లో ‘నవకార్‌ మహామంత్ర పఠనం.. పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ

న్యూఢిల్లీ: నవకార్‌ మహామంత్రం పరమ పవిత్రమైనదని, దీనిని సామూహికంగా పఠించడం వలన ప్రపంచ శాంతి, సామరస్యాలు సమకూరుతాయని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఈరోజు(బుధవారం) ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్‌లో జరిగిన ‘నవకార్‌ మహామంత్ర దివస్‌’(Navkar Mahamantra Day)లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు.

Come, let’s all chant the Navkar Mahamantra together at 8:27 AM!



णमो अरिहंताणं...



णमो सिद्धाणं...



णमो आयरियाणं...



णमो उवज्झायाणं...



णमो लोए सव्वसाहूणं...



Let every voice bring peace, strength and harmony.



Let us all come together to enhance the spirit of brotherhood and…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2025