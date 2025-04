Delhi Metro: మరో వీడియో వైరల్‌.. ఈసారి మద్యం వంతు..

న్యూఢిల్లీ: సోషల్‌ మీడియాలో ఢిల్లీ మెట్రో(Delhi Metro)కు చెందిన మరో వీడియో వైరల్‌గా మారింది. దీనిని చూసిన వారంతా తెగ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ వీడియోలో మెట్రోలో కూర్చున్న ఒక ప్రయాణికులు ఒక చేతితో మద్యం గ్లాసు పట్టుకుని తాగుతూ, మరో చేతితో ఉడికించిన గుడ్డును తింటున్నాడు. తనను ఎవరైనా గమనిస్తున్నారా అని అటునిటు చూస్తూ మద్యం సిప్ చేస్తున్నాడు. దీనిని గమించిన ఒక ‍ప్రయాణికుడు వీడియో తీసి, సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు. దీనిపై ఢిల్లీ పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు.

Eggs & "Alcohol" in the Metro? That’s not breakfast - that’s a Breach !!



Break the rules, Face the consequences, Rules aren’t suggestions: They’re the law.#DPUpdates pic.twitter.com/CP2P5fDFiW

— Delhi Police (@DelhiPolice) April 9, 2025