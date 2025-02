Mahakumbh: ఉప్పొంగుతున్న ఉత్సాహం.. శివభక్తుల పారవశ్యం

నేడు (బుధవారం) మహాశివరాత్రి(Mahashivratri).. మహా కుంభమేళాకు చివరి రోజు.. సంగమ తీరంలో భక్తులు సరికొత్త రికార్డు సృష్టించనున్నారు. మహా కుంభమేళాకు వచ్చిన భక్తుల్లో ఉత్సాహం ఉప్పొంగుతోంది. చివరి స్నాన ఉత్సవం వేళ భారీ సంఖ్యలో జనం ప్రయాగ్‌రాజ్‌ చేరుకుంటున్నారు. భక్తులు పవిత్ర త్రివేణి సంగమంలో స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. మహా కుంభమేళాను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు భారీగా సన్నాహాలు చేశారు. ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణకు దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాంతాన్ని ఇప్పటికే వాహన రహిత జోన్‌గా ప్రకటించారు. ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు వెళ్లే రహదారులపై భారీగా జనసమూహం కనిపిస్తోంది.



#WATCH | Prayagraj: "I cannot express my sentiments in words... We came here with a lot of excitement... We came here because it is the last day of the #MahaKumbh2025. We are fortunate to have the blessings of Maa Ganga...," says a devotee at the Maha Kumbh pic.twitter.com/UtkHStrcMc

— ANI (@ANI) February 26, 2025