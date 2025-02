Mahashivratri: జ్యోతిర్లింగాలలో మార్మోగుతున్న శివనామస్మరణలు

దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు (బుధవారం) మహాశివరాత్రి వేడుకలు(Mahashivratri celebrations) జరుగుతున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర ఆలయ తలుపులు బుధవారం తెల్లవారుజామున 2.30 గంటలకే తెరుచుకున్నాయి. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు మంగళ హారతి నిర్వహించారు. మరో 44 గంటల పాటు భక్తులకు నిరంతర దర్శనాలు కల్పించనున్నారు.

జార్ఖండ్‌లోని డియోఘర్‌లో ఉన్న జ్యోతిర్లింగం బైద్యనాథ్ ఆలయాన్ని నేడు రెండు లక్షల మంది భక్తులు సందర్శించనున్నారని అంచనా. ఉత్తరప్రదేశ్‌(Uttar Pradesh)లోని కాశీలో గల విశ్వనాథ ఆలయ తలుపులు శివరాత్రి వేళ మంగళ హారతితో తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకే తెరుచుకున్నాయి. నేడు విశ్వనాథునికి నాలుగు సార్లు హారతి సమర్పించనున్నారు.

గుజరాత్‌లోని సోమనాథ మహాదేవుని ఆలయ తలుపులు ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే తెరుచుకున్నాయి. ఆలయాన్ని 42 గంటల పాటు భక్తుల కోసం తెరిచి ఉంచనున్నారు. వీటితో పాటు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లోని జ్యోతిర్లింగాలు(Jyotirlingas), ప్రసిద్ధ శివాలయాలలో మహాశివునికి అభిషేకాలు కొనసాగుతున్నాయి.



Ujjain, Madhya Pradesh: Musician Hansraj Raghuwanshi says, "It is my great fortune to be here; I have been coming here for a long time. Mahakal Baba always blesses us with a place at His feet, and every time I visit, I experience something unique. I pray to Mahakal to bless me…

గాయకుడు హన్స్‌రాజ్ రఘువంశీ ‘శివ కైలాశ్‌ కే వాసి’ అనే భజనను ఆలయంలో ఆలపించారు.

Varanasi, Uttar Pradesh: Kashi Vishwanath Temple administration is set to welcome the Akhada Peshwai. A red carpet is being laid at the main gate, with rose petals arranged for a grand reception

అఖాడాలను స్వాగతించడానికి కాశీ విశ్వనాథ ఆలయంలో సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

Varanasi, Uttar Pradesh: The akhada procession has started, with Juna Panch Dashnam Pithadhishwar, Swami Avdheshanand Giri, riding a chariot towards the Kashi Vishwanath Temple

జునా అఖాడా ప్రధాన పూజారి స్వామి అవధేశానంద గిరి రథం ఎక్కి కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం వైపు బయలుదేరారు.

#WATCH | Varanasi, UP | Flower petals are being showered at saints at Kashi Vishwanath Temple on the occasion of #Mahashivratri2025

కాశీ విశ్వనాథ ఆలయంలో సాధువులపై పూల వర్షం కురిపించారు.

#WATCH | Delhi: Devotees offer prayers at Chandni Chowk's Gauri Shankar Mandir on Maha Shivratri

చాందినీ చౌక్‌లోని గౌరీ శంకర్ ఆలయంలో భక్తుల పూజలు

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Devotees in huge numbers reached Kadu Malleshwara Temple on Maha Shivratri

బెంగళూరులోని కడు మల్లేశ్వర ఆలయంలో దర్శనం కోసం బారులు తీరిన భక్తులు

#WAHC | Nashik, Maharashtra: Devotees in huge numbers reach Shri Trimbakeshwar Jyotirling Temple on Maha Shivratri

త్రయంబకేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ

#WATCH | Mumbai: Devotees in huge numbers reached Shri Babulnath Temple and offered prayers on Maha Shivratri

ముంబైలోని బాబుల్‌నాథ్ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ

#WATCH | Madhya Pradesh: Aarti is being performed at Ujjain's Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple on the occasion of Maha Shivratri

నాసిక్ లోని త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయంలో పూజలు చేస్తున్న భక్తులు

#WATCH | Varanasi, UP: Mangala Aarti was performed at Shri Kashi Vishwanath Temple on the occasion of Maha Shivratri.



(Source: Shri Kashi Vishwanath Mandir)

ఉజ్జయినిలో మహాకాళీశ్వరుని ఘనంగా తొలి హారతి నిర్వహించారు.

#WATCH | Amritsar, Punjab: Devotees in huge numbers reached the Shivala Bagh Bhaiyan Mandir to offer prayers on the occasion of Maha Shivratri

కాశీ విశ్వనాథ ఆలయంలో కొనసాగుతున్న పూజలు

పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌లోని శివాలయంలో జనసమూహం

#WATCH | Lucknow, UP: Devotees in huge numbers reach Shri Mankameshwar Temple to offer prayers on the occasion of Maha Shivratri

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లక్నోలోని మంకమేశ్వర్ ఆలయం వద్ద రాత్రి నుంచి భక్తుల క్యూ

#WATCH | Madhya Pradesh: Special prayers are being offered at Ujjain's Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple on the occasion of Maha Shivratri today

ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుని ఆలయంలో అభిషేక ఉత్సవం

#WATCH | Madhya Pradesh: Ujjain's Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple is illuminated with lights on the occassion of Maha Shivratri today

మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వరుని ఆలయాన్ని దీపాలతో అలంకరించారు.



