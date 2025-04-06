 కూనో చీతాలకు నీరు పోశాడు.. ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్‌! | Kuno Park Cheetah Responds Drinks Water Offered | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కూనో చీతాలకు నీరు పోశాడు.. ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్‌!

Published Sun, Apr 6 2025 1:49 PM | Last Updated on Sun, Apr 6 2025 2:00 PM

Kuno Park Cheetah Responds Drinks Water Offered

గాంధీనగర్‌: ఎండా కాలంలో దాహంతో ఉన్న చీతాలకు నీరు అందించిన కారణంగా ఓ డ్రైవర్‌ తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లోని కూనో నేషనల్‌ పార్క్‌లో చోటుచేసుకుంది. అదేంటీ.. నీరు పోసినందుకు ఎందుకు ఉద్యోగం పోయిందనుకుంటున్నారా? అసలు ట్విస్ట్‌ అక్కడే ఉంది.

వివరాల ప్రకారం.. కూనో పార్కులో చీతా జ్వాల దాని పిల్లలు ఇటీవల ఓ జంతువును వెంబడిస్తూ గ్రామంలోకి చొరబడ్డాయి. పొలంలోని కొందరు వాటిని చూసి ఆందోళనకు గురయ్యారు. గ్రామస్థులు చీతాలపై రాళ్ల దాడికి తెగబడ్డారు. అక్కడి నుంచి పారిపోయి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో ఓ చెట్టు కింద సేద తీరుతున్న జ్వాల (చిరుత) దాని నాలుగు పిల్లలను గమనించిన అటవీ శాఖకు చెందిన ఓ డ్రైవర్.. వాటికి నీరు అందించాడు. ఓ క్యానులో నీటిని తీసుకొచ్చి.. పాత్రలో నీటిని నింపి వాటిని తాగమంటు పిలిచాడు. దాహంతో ఉన్న ఆ వన్యప్రాణులు వాటిని తాగాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియో అటవీ శాఖ అధికారులు దృష్టికి చేరింది. ఆ డ్రైవర్‌పై ఉన్నతాధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అతడిని ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనలో..‘చీతాలకు నీరు అందించాలని గ్రామస్థులు అనుకుంటున్నారు. ఈ జీవాలు సహజంగానే ముప్పు కలిగించేవి కావని తెలుసుకుంటున్నారు. కానీ, ఈ ప్రాంతం సహజ పర్యావరణ వ్యవస్థలో భాగమని వారంతా గ్రహించారు. అందుకే, వన్యప్రాణులతో (చీతాలతో) స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ, ఇది ఏ మాత్రం పద్ధతి కాదు. ఇలాంటి చర్యలు వాటి మనుగడకే ప్రమాదం’ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మరోవైపు.. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు స్పందిస్తూ సదరు డ్రైవర్‌ చేసిన పనికి అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. ఆ వ్యక్తి చేసింది నిజంగా గొప్ప పని.. మనుషులు, వన్యప్రాణులకు మధ్య ఇలాంటి స్నేహపూర్వక బంధం ఉండాలి అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

భద్రాచలంలో రమణీయంగా సీతారాముల కళ్యాణం (ఫొటోలు)
photo 2

రామ్‌ చరణ్‌ 'పెద్ది' మూవీ ఫస్ట్‌ షాట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వెండితెర శ్రీరామచంద్రులు వీళ్లే.. (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ : ‘జాక్’ మూవీ ప్రమోషన్ లో సిద్ధూ, వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడలో సందడి చేసిన సినీ నటి హన్సిక (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Revanth Reddy Eats Lunch In Common Man House 1
Video_icon

సామాన్యుడి ఇంట్లో సన్న బియ్యం అన్నం తిన్న సీఎం
PM Modi Inaugurates Vertical Lift Railway Sea Bridge In Tamilnadu 2
Video_icon

వర్టికల్ లిఫ్ట్ రైల్వే సీ బ్రిడ్జ్ ను ప్రారంభించిన పీఎం మోదీ

Vontimitta Kodandarama Swamy Temple 3
Video_icon

ఒంటిమిట్టలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం
Sriram Shobha Yatra In Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్ లో శ్రీరామనవమి శోభాయాత్ర
Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Chandrababu Govt Over AP Police Overaction 5
Video_icon

చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై రాచమల్లు శివప్రసాద రెడ్డి ఫైర్

Advertisement
 
Home
Short News
Photos
Videos
Latest