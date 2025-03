గంజాయి కేసులో ఐఐటీ బాబా అరెస్ట్‌!

జైపూర్‌: మహా కుంభమేళాతో దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన ఐఐటీ బాబా(IIT Baba) అభయ్‌ సింగ్‌ మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కారు. గంజాయి కేసులో తాజాగా ఆయన్ని జైపూర్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఐఐటీ బాబానే ధృవీకరించడం విశేషం.

ఐఐటీ బాబా సూసైడ్‌ చేసుకుంటానన్న ఓ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు జైపూర్‌ షిప్రా పాథ్‌ పోలీసులు ఓ హోటల్‌లో ఉన్నారనే సమాచారంతో అక్కడికి వెళ్లారు. ఆ టైంలో ఆయన నుంచి గంజాయి సేవిస్తుండడంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీన్నారు. ఆయనపై నార్కోటిక్‌ డ్రగ్స్‌ &సైకోట్రోపిక్‌ సబ్‌స్టానెన్స్‌(NDPS) యాక్ట్‌ కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు అక్కడి మీడియా కథనాలు ఇచ్చింది.

VIDEO | Amid reports of his arrest, Maha Kumbh fame Abhay Singh, alias 'IIT Baba' was seen celebrating his birthday with followers in Jaipur. pic.twitter.com/WhA8aTIUv2

— Press Trust of India (@PTI_News) March 3, 2025