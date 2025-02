ట్రోలింగ్‌ దెబ్బకు ‘ఐఐటీ బాబా’ క్షమాపణలు

లక్నో:మహాకుంభమేళాలో ఐఐటీ బాబాగా పాపులర్‌ అయిన అభయ్‌సింగ్‌పై సోషల్‌మీడియాలో నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్‌ చేస్తున్నారు. ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో ఆదివారం(ఫిబ్రవరి 23) జరిగిన ఇండియా,పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌లో ఇండియా ఓడిపోతుందని మ్యాచ్‌కు ముందు బాబా జోస్యం చెప్పారు. అయితే బాబా చెప్పినదానికి పూర్తి విరుద్ధంగా పాక్‌పై ఇండియా విజయం సాధించింది.

Agar aaj iss IIT baba ki baat sach hui to main jaa raha firr to inse milne🙌🏻 All eyes on King Kohli👑 #INDvsPAK pic.twitter.com/CjEFPybBhR

దీంతో ఐఐటీబాబాను నెటిజన్లు సోషల్‌మీడియాలో ఒక ఆట ఆడుకుంటున్నారు. బాబాపై మీమ్స్‌ వరద పారిస్తున్నారు. ఇక నుంచి బాబాను ఎవరూ ఇంటర్వ్యూలకు పిలవొద్దని పోస్టులు పెడుతున్నారు. జోస్యాలు చెప్పడం మానేసి మూలకు పడుండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.

I have resigned recently from my job. It’s All yours now !! Ram ram, Jay Shri Ram #IITianBaba #INDvsPAK #ViratKohli𓃵 #ChampionsTrophy pic.twitter.com/jAgky6BzOS

అయితే పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్‌ జరగడంతో బాబా స్పందించారు. తన తప్పుడు జోస్యానికి క్షమాపణలు కోరుతూ ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో ఒక పోస్టు పెట్టారు. మ్యాచ్‌లో భారత్‌ విజయం తర్వాత కోహ్లీ తదితరులు సంబరాలు చేసుకుంటున్న ఫొటోలు షేర్‌ చేశారు. కాగా, ఐఐటీ బాంబే నుంచి ఏరోస్పేస్‌ ఇంజనీరింగ్‌ పూర్తి చేసిన అభయ్‌సింగ్‌ సాధువుగా మారాడు.

I want to publicly apologize and ask each one of you all to celebrate,it's party time... Mujhe man hi man pata tha ki india jetega.😉#IITianBaba #INDvsPAK #ChampionsTrophy #ViratKohli #ViratKohli𓃵 #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/QHozGNzfmF

— Abhay Singh (IIT BOMBAY) (@Abhay245456) February 23, 2025