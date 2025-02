New Delhi Railway Station stampede live updates :

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పెను విషాదం జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కొనసాగుతున్న మహాకుంభమేళా (Kumbh Mela)లో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్న భక్తులతో కిక్కిరిసిన న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో (New Delhi Railway Station) తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ తొక్కిసలాటలో మొత్తం 18 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 30మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిలో మరికొంతమంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతుల్లో 11 మంది మహిళలు, నలుగురు చిన్నారులు ఉన్నారు. న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో కుంభమేళాకు వెళ్లాల్సిన రెండు రైళ్లు ఆలస్యం కావడంతో ఈ విషాదం చోటు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. శనివారం రాత్రి 14,15 ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లలో ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు వెళ్లే రైళ్లను ఎక్కేందుకు ఎగబడడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

8:50am

తొక్కిసలాటకు ప్రభుత్వ అసమర్థతే కారణం

న్యూఢిల్లీ రైల్వేస్టేషన్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాట దుర్ఘటనపై కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాట కారణంగా పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం నన్ను కలచివేస్తోంది. మృతులకు సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

ఈ ఘటన మరోసారి రైల్వే విభాగం వైఫల్యాన్ని, ప్రభుత్వ అసమర్ధతకు అద్దం పడుతోంది ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు వెళ్తున్న భక్తుల విపరీతమైన సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని, స్టేషన్‌లో మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సింది. ప్రభుత్వంతో పాటు పరిపాలన యంత్రాంగం కూడా నిర్లక్ష్యం, అసమర్ధతే ప్రయాణికుల ప్రాణాలు తీసింది. కుంభమేళాకు భక్తులు భారీగా వస్తారని తెలిసినా ప్రయాణికులకు కనీస సౌకర్యాలు ఎందుకు కల్పించలేదు’ అని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की ख़बर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है।



शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।



यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 16, 2025

మృతులకు ఎక్స్‌ గ్రేషియా

ఢిల్లీ తొక్కిసలాట మృతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్స్‌ గ్రేషియా ప్రకటించింది. దుర్ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు రూ.10లక్షలు, తీవ్రంగా గాయాపడిన వారికి రూ.2.5లక్షలు,స్వల్పంగా గాయపడిన వారికి ఒక లక్ష ఎక్స్‌ గ్రేషియా ఇచ్చింది.

ప్రధాని మోదీ ద్రిగ్భ్రాంతి

న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌ పెను విషాదంపై ప్రధాని మోదీ ఎక్స్‌ వేదికగా ద్రిగ్భాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ‘న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో తొక్కిసలాట ఘటనతో ఆందోళనకు గురయ్యాను. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. అధికారులు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేస్తున్నారు’ అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Distressed by the stampede at New Delhi Railway Station. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. I pray that the injured have a speedy recovery. The authorities are assisting all those who have been affected by this stampede. — Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2025

మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి : రాష్ట్రపతి

శనివారం రాత్రి న్యూఢిల్లీ రైల్వేస్టేషన్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాట దుర్ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము విచారం వ్యక్తం చేశారు. న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాట గురించి తెలిసి చాలా బాధపడ్డాను. మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అని ట్వీట్‌ చేశారు.

Deeply anguished to know about the loss of lives in a stampede at New Delhi Railway station. I extend my heartfelt condolences to the bereaved families and pray for speedy recovery of those injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) February 16, 2025

పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది : అశ్విని వైష్ణవ్

రైల్వే స్టేషన్‌లో పరిస్థితిని అదుపు చేసేందుకు అదనపు భద్రతా బలగాలను మోహరించినట్లు, నాలుగు ఫైర్ ఇంజన్లు కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఎక్స్‌లో ట్వీట్‌ చేశారు.

Situation under control at New Delhi railway station (NDLS)

Delhi Police and RPF reached. Injured taken to hospital. Special trains being run to evacuate sudden rush. — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 15, 2025



న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో జరిగిన దుర్ఘటనపై ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ వినయ్ కుమార్ సక్సేనా విచారం వ్యక్తం చేశారు. న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో దురదృష్టకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. చీఫ్ సెక్రటరీ, పోలీస్ కమిషనర్‌తో మాట్లాడి పరిస్థితిని అదుపులోకి తేవాలని, సహాయక సిబ్బందిని నియమించాలని సీఎస్‌ను ఆదేశించాం. ఘటనా స్థలంలో ఉండి సహాయక చర్యలను నియంత్రించాలని సీఎస్‌ అండ్‌ సీపీని ఆదేశించాం. నిరంతరం కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తున్నాను’ అని ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు.

There has been an unfortunate incident at New Delhi Railway Station.

Have spoken to Chief Secretary & Police Commissioner and asked them to address the situation.



CS has been asked to deploy relief personnel.



Have instructed CS & CP to be at the site and take control of… — LG Delhi (@LtGovDelhi) February 15, 2025

ప్రయాణికులు మా మాట వినలేదు

న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌ తొక్కిసలాట దుర్ఘటనపై మరో ప్రత్యక్ష సాక్షి ఐఏఎఫ్‌ సార్జెంట్ అజిత్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘రైల్వే స్టేషన్‌లో మాకు ట్రై సర్వీస్ కార్యాలయం ఉంది. నేను నా డ్యూటీ ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ప్రయాణికులు కిక్కిరిపోయారు. దీంతో నేను ముందుకు వెళ్లలేకపోయాను. గుమిగూడొద్దని నేను ప్రయాణికులకు చెప్పి చూశా. రైల్వే అధికారులు సైతం ప్రయాణికులు గుమిగూడకుండా ఉండేలా చూసేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ప్రయాణికులు ఎవరూ వినలేదు’అని తెలిపారు.



విషాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షి ఏమన్నారంటే?

న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రత్యక్ష సాక్షి రవి మాట్లాడుతూ.. సుమారు 9.30 గంటల సమయంలో అనుకుంటా. కుంభమేళాకు వెళ్లే రైళ్లు ఫ్లాట్‌ఫారమ్స్‌ మారనప్పటికి కిక్కిరిసిన 13వ నంబర్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోని ప్రయాణికులు 14, 15 ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో రైళ్లను చూసి అటువైపు పరిగెత్తారు.రద్దీ విపరీతంగా ఉండటంతో పరిస్థితిని అదుపు చేయలేకపోవడంతో విషాదకరమైన తొక్కిసలాటకు దారితీసింది