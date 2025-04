ఢిల్లీలో కుప్పకూలిన భవనం.. శిథిలాల కింద పలువురు

న్యూఢిల్లీ, సాక్షి: రాజధాని రీజియన్‌లో గత అర్ధరాత్రి ఘోరం జరిగింది. నాలుగు అంతస్తుల భవనం ఒకటి కుప్పకూలడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. శిథిలాల కింద మరికొందరు చిక్కుకుని ఉంటారని భావిస్తున్న అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

ANI న్యూస్‌ ఏజెన్సీ కథనం ప్రకారం.. అర్ధరాత్రి 3గం. ప్రాంతంలో ముస్తాఫాబాద్‌లో ఓ భవనం కుప్పకూలినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌​ సాయంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. ఉదయం కల్లా నాలుగు మృతదేహాలను వెలికి తీశారు. మరో డజను మందికి పైనే శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ఉంటారని భావిస్తున్నారు. అయితే..

ఆ భవనంలో ఒక పోర్షన్‌లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన పది మంది నివాసం ఉంటున్నారని, అందులో ఆరుగురు చిన్నపిల్లలే ఉన్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వాళ్ల జాడ ఇంకా తెలియరాలేదు. ఇదిలా ఉంటే.. ఢిల్లీలో శుక్రవారం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారింది. ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడింది. ఈ ప్రభావంతోనే భవనం కూలి ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

గతవారం కూడా ఢిల్లీలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. భారీ వర్షం, ఈదురు గాలుల ధాటికి నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ భవనం కూలి ఓ వ్యక్తి మరణించగా..ఇద్దరు గాయపడ్డారు.

#WATCH | Delhi: Mustafabad building collapse caught on camera.



As per Delhi Police, "Among the 10 people who were taken out, 4 succumbed. Rescue operations still underway"



(Source - local resident) https://t.co/lXyDvOpZ3q pic.twitter.com/NlknYWODRR

— ANI (@ANI) April 19, 2025