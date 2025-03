Eid al-Fitr: ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వరకూ.. అంతటా ఈద్‌ సందడి

భారతదేశంతో సహా ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలలో ఈరోజు(సోమవారం) ఈద్ పండుగను ముంస్లింలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఉదయం నుండి మసీదులలో ప్రార్థనలు చేసేందుకు తరలివస్తున్నారు. రాజధాని ఢిల్లీ నుండి ముంబై వరకూ దేశంలోని వివిధ నగరాలలోని మసీదులలో ఈద్ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈద్-ఉల్-ఫితర్(Eid al-Fitr) సందర్భంగా ఫతేపురి మసీదులో ప్రార్థనలు కొనసాగుతున్నాయి. అలాగే జామా మసీదుకు పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లింలు చేరుకుంటున్నారు.

#WATCH | Madhya Pradesh | People are seen wearing black arm bands while they are arriving to offer Namaz at Eidgah Masjid in Bhopal on the occasion of #EidAlFitr2025



All India Muslim Personal Law Board has appealed to people to wear black arm bands today to mark a protest… pic.twitter.com/2erjvinYUb

— ANI (@ANI) March 31, 2025