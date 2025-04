సోషల్‌ మీడియాలో యూజర్ల అటెన్షన్‌ కోసం వినూత్నంగా ప్రయత్నించే వాళ్లు ఈ మధ్యకాలంలో పెరిగిపోయారు. అదే సమయంలో అధికారిక చానెల్స్‌ నుంచే ‘సెల్ఫ్‌ ట్రోలింగ్‌’తో ఆకట్టుకుంటున్నవాళ్లను ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నదే. ఇక.. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే విషయంలో, ఆకతాయిలను హెచ్చరించే విషయంలోనూ పోలీసులూ అస్సలు తగ్గడం లేదు.

తాజాగా.. బెంగళూరు సిటీ పోలీసులు(Bengaluru City Police) చేసిన ఓ ట్వీట్‌ జనాలను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్‌ కోసం ఓ వ్యక్తి మాగాడి రోడ్‌లో పైత్యం ప్రదర్శించాడు. నడిరోడ్డు మధ్యలో కుర్చీ వేసుకుని టీ తాగుతూ రీల్‌ చేశాడు. ఈ రీల్‌ జనాల్లోకి విపరీతంగా వెళ్లింది.

అయితే ఈ స్టంట్‌ అతనికే కాదు.. ప్రజల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు కలిగించేదిగా ఉండడంతో బెంగళూరు పోలీసులు అలర్ట్‌ అయ్యారు. ఎలాగోలా ట్రేస్‌ చేసి ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇలాంటి వేషాలు వస్తే కటకటాల వెనక్కి నెడతామంటూ ఓ సినిమాలోని ఫన్నీ సీన్‌ను జోడించారు. బెంగళూరు పోలీసులు మిమ్మల్ని గమనిస్తుంటారు జాగ్రత్త అంటూ ఓ ఫన్నీ పోస్ట్‌ చేశారు.‌



Taking tea time to the traffic line will brew you a hefty fine, not fame !!! BEWARE BCP is watching you#police #awareness #weserveandprotect #stayvigilant pic.twitter.com/5A8aCJuuNc

— ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ BengaluruCityPolice (@BlrCityPolice) April 17, 2025