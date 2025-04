కోల్‌కతా: పశ్చిమబెంగాల్‌లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బెంగాల్‌ బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎంపీ దిలీప్‌ ఘోష్ 60 ఏళ్ల వయసులో బ్రహ్మచర్యాన్ని వీడి పెళ్లి చేసుకున్నారు. బీజేపీకి చెందిన మాహిళా నేతను ఆయన వివాహమాడారు.

వివరాల ప్రకారం.. మాజీ ఎంపీ దిలీప్‌ ఘోష్‌(60) వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. బెంగాల్‌లో పార్టీకి చెందిన బీజేపీ మహిళా మెర్చా నాయకురాలు రింకూ మజుందార్‌ (51)తో శుక్రవారం కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య శుక్రవారం వివాహం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా దిలీప్‌ ఘోష్‌ మాట్లాడుతూ.. వివాహం తన అమ్మ కోరిక అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే, మజుందార్‌కు ఇది రెండో వివాహం. అంతకుముందు మరో వ్యక్తితో వివాహం జరగ్గా.. విడాకులు తీసుకున్నారు.

Dilip Ghosh, the ultimate wild card of Bengal politics today, united both TMC-BJP on occasion of his marriage. For all the best wishes, he thanks everyone from the bottom of his heart. pic.twitter.com/UCGOmOg8LT

— Sudhanidhi Bandyopadhyay (@SudhanidhiB) April 18, 2025