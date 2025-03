'సికందర్‌' ట్విటర్‌ రివ్యూ.. ఇండస్ట్రీ నుంచి తప్పుకోవడం బెటర్‌ అంటూ..

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో సల్మాన్ ఖాన్(Salman Khan) , రష్మికా మందన్నా(Rashmika ) జంటగా ఏఆర్‌ మురుగదాస్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'సికందర్‌' సినిమా థియేటర్స్‌లోకి వచ్చేసింది. రంజాన్‌ కానుకగా మార్చి 30న విడుదలైన ఈ చిత్రాన్ని సుమారు రూ. 200 కోట్ల బడ్జెట్‌తో సాజిద్‌ నడియాద్‌వాలా నిర్మించారు. రజనీకాంత్‌ దర్బార్‌ (2020) సినిమా తర్వాత ఏఆర్ మురుగదాస్ డైరెక్ట్‌ చేసిన చిత్రం కావడంతో సికిందర్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్, సత్యరాజ్‌ కీలక పాత్రలు నటించారు. ఇప్పటికే పలుచోట్ల సినిమా చూసిన నెటిజన్లు సికిందర్‌పై తమ ఎక్స్‌ పేజీలలో ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు.

సికిందర్‌ అందరికి షాక్‌ ఇచ్చాడు అంటూ నెటిజన్లు పంచులు వేస్తున్నారు. సినిమా ఏమాత్రం అంచనాలకు కనీసం దగ్గర్లో కూడా లేదని చెబుతున్నారు. అవుట్ డేటెడ్ కథను ఎన్నిసార్లు మాకు చూపుతారంటూ చెబుతున్నారు. ఇందులో ఒక సాంగ్‌ మినహా సంగీతం చాలా దారుణంగా ఉందని చెబుతున్నారు. సినిమా చూసి ఎంజాయ్‌ చేయాడానికి అందులో ఏమీ లేదని చెబుతున్నారు. సల్మాన్ , AR మురుగదాస్ కాంబోకి సికిందర్‌ సినిమా అతిపెద్ద డిజాస్టర్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల రూపంలో తమ అభిప్రాయం తెలుపుతున్నారు.

సల్మాన్‌ ఖాన్‌ ఎంట్రీ సీన్‌ చాలా హైప్‌లో ఉంటుందని అభిమానులు సోషల్‌మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సల్మాన్ నటించిన గత సినిమాలకు సికందర్ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది అందుకే ప్రేక్షకులకు నచ్చలేదని అభిమానులు తెలుపుతున్నారు. ఇందులో యాక్షన్, ఎమోషన్స్, పాటలు అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయంటున్నారు. కానీ, సాధారణ ప్రేక్షకుల మాత్రం ఇదేం సినిమా అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి కథ పట్టుకుని సల్మాన్‌ను మురగదాస్‌ ఎలా ఒప్పించాడు అంటూ సెటైర్స్‌ వేస్తున్నారు. సినిమాపై డివైడ్ టాక్ భారీగా వస్తున్నా సల్లూ భాయ్ ఫ్యాన్స్‌ మాత్రం సికిందర్‌ను బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అంటూ ట్వీట్లు పెడుతున్నారు.

పైసా వసూల్ బ్లాక్ బస్టర్ అంటూ అభిమానులు చెబుతున్నప్పటికీ కామన్‌ ఆడియెన్స్‌ నుంచి మాత్రం చెత్త సినిమా అంటూ రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. మురుగదాస్ ఇకనైన సినిమాల నుంచి రిటైర్ అయిపోవడం మంచిదని తెలుపుతున్నారు. కాజల్ అగర్వాల్ పాత్రపై కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. విలన్‌గా సత్యరాజ్‌ కూడా సెట్‌ కాలేదని తెలుపుతున్నారు. సల్మాన్‌ కనిపిస్తే చాలు బీజీఎమ్‌తో సంతోష్‌ నారయణ బాగా ఇబ్బంది పెట్టాడని ఒకరు కామెంట్‌ చేశారు. ఫస్టాఫ్‌ ఏదో కాస్త ఓకే అనుకుంటే సెంకండాఫ్‌లో స్టోరీ మరింత ఇబ్బంది పెడుతుందని అంటున్నారు. ఫైనల్‌గా సల్మాన్‌కు సికిందర్‌ బిగ్‌ డిజాస్టర్‌గా మిగిలిపోతుందని ఎక్కువమంది ప్రేక్షకులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

#Sikandar is a dull action drama with a lifeless story that fails to engage. The background music is very bad, and except for a few decent action scenes, there’s nothing to enjoy. Biggest disaster for Salman and AR Murugadoss combo. — LetsCinema (@letscinema) March 29, 2025

#Sikandar Public reviews are coming out and it’s disappointing ..

Another mess by salman khan on eid 😢#SikandarReview pic.twitter.com/JPZkestxMs — Cheemrag (@itxcheemrag) March 30, 2025

@ARMurugadoss pls get retire.#Sikandar #SalmanKhan We appreciate your contributions to the film industry with your successful movies. However, we kindly request that you refrain from directing any further films.. Heart-full Request. — Daino (@ursrokk) March 30, 2025

Sikandar Review ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐



Blockbuster, Blockbuster, Blockbuster......



Just Saw sikandar- #Sikandar is the best #SalmanKhan film after Bajrangi Bhaijaan, Yes even better than Sultan and TZH.

Even I cry after Watching it,

Too emotional and Action packed

Many goosebump moments. pic.twitter.com/QPqlNohEGG — taran adarsh (@taran_adarsh76) March 29, 2025

