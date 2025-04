శర్వానంద్‌, కృతీ శెట్టి జంటగా నటించిన చిత్రం మనమే (Manamey Movie). రాజ్‌ కందుకూరి, తనికెళ్ల భరణి, రాహుల్ రామకృష్ణ, రాహుల్ రవీంద్రన్, అయేషా ఖాన్, వెన్నెల కిషోర్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా గతేడాది జూన్‌ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. టాక్‌ బాగున్నప్పటికీ థియేటర్లలో లాంగ్‌ రన్‌ సాధించలేకపోయింది. ఈ మూవీ ఈ ఏడాది మార్చి మొదటివారంలో అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

తాజాగా మరో ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఆహాలో రేపటి (ఏప్రిల్‌ 11) నుంచే స్ట్రీమ్‌ అవనుంది. ఈ విషయాన్ని ఆహా ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా వెల్లడించింది. మనమే చిత్రాన్ని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై రామ్‌సే స్టూడియోస్‌ ప్రొడక్షన్‌తో కలిసి టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మించారు. హేషమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందించాడు.

Streaming April 11 on #aha @ImSharwanand @IamKrithiShetty pic.twitter.com/juzYGUYxW5

— ahavideoin (@ahavideoIN) April 10, 2025