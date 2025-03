దివంగత నటి శ్రీదేవి పెద్దకూతురు జాన్వీ కపూర్‌ (Janhvi Kapoor) దేవర సినిమాతో తెలుగువారికి పరిచయమైంది. తంగంగా తన మాటలు, యాక్టింగ్‌తో అందరి మనసులు గెలుచుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ రామ్‌చరణ్‌తో కలిసి #RC16 మూవీలో నటిస్తోంది. నేడు (మార్చి 6) జాన్వీ కపూర్‌ బర్త్‌డే. ఈ సందర్భంగా RC16 చిత్రబృందం జాన్వీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ పోస్టర్‌లో జాన్వీ గొర్రెలమంద ముందు నిల్చుంది.

కుడిచేత్తో పొట్టేలు పిల్లను చేతిలో పెట్టుకుని మరో చేత్తో గడ్డిపోచలు పట్టుకుంది. ఈ పోస్టర్‌ను చరణ్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. హ్యాపీ బర్త్‌డే జాన్వీ కపూర్‌. నువ్వు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ విజయాలను అందుకోవాలి అని ఆకాక్షించారు. జాన్వీ లుక్‌ చూసిన జనాలు బాగుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు, చరణ్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో జగపతిబాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. శివరాజ్‌కుమార్‌ ముఖ్యపాత్రలో మెరవనున్నారు.

Happy Birthday, #JanhviKapoor ! Excited for all that’s coming your way. Wishing you happiness and success always! pic.twitter.com/uGzmBnaBZI

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 6, 2025