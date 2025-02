భారతీయుల గుండెల్లో ఎప్పటికీ చెరిగిపోని దారుణ ఉదంతం జలియాన్ వాలాబాగ్ ఊచకోత. అప్పటి బ్రిటీశ్ పరిపాలన కాలంలో 1919 ఏప్రిల్‌ 13న ఈ మారణహోమం జరిగింది. ఈ అత్యంత పాశవిక ఘటన ఆధారంగా వెబ్ సిరీస్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ది వాకింగ్‌ ఆఫ్‌ ఏ నేషన్‌ పేరుతో రామ్‌ మాద్వానీ దర్శకత్వంలో ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించారు.

తారుక్‌ రైనా, నిఖితా దత్తా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తోన్న ఈ వెబ్ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌ను తాజాగా మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ వచ్చేనెల మార్చి 7 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ సోనీలివ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. హిందీతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, తమిళం భాషల్లోనూ అందుబాటులోకి రానుంది. యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న వెబ్ సిరీస్ కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Find out the conspiracy behind the Jallianwala Bagh massacre, as a nation awakens.

Creator | Director Ram Madhvani brings to you a show inspired by true events #TheWakingOfANation, Streaming on 7th March on Sony LIV pic.twitter.com/Q5qM8ZN8Cn

— Sony LIV (@SonyLIV) February 24, 2025