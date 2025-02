అక్కినేని కుటుంబం మూలస్తంభాన్ని కోల్పోయింది: నాగార్జున

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాగార్జున(Nagarjuna) సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌ ఒకటి చేశారు. తన కుటుంబానికి ఎంతో ముఖ్యమైన వ్యక్తి మరణించారంటూ ఎక్స్‌ పేజీలో పేర్కొన్నారు. అక్కినేని నాగేశ్వర రావు వారసత్వంగా ఆయన అభిమానులు ఎందరో ఇప్పటికీ నాగ్‌ కుటుంబాన్ని ఆధరిస్తారు. తన తండ్రిని అభిమానులను ఎంతో ప్రత్యేకంగా నాగార్జున చూస్తారని తెలిసిందే. అయితే, ప్రస్తుతం తన తండ్రి అభిమాని మరణ వార్తను తెలుసుకున్న నాగ్‌ చాలా ఎమోషనల్‌ అయ్యారు. ఈమేరకు సంతాపం తెలిపారు.

మా కుటుంబానికి ఎంతో ముఖ్యమైన వ్యక్తి యద్దుల అయ్యప్పరెడ్డి మరణించడం నన్ను బాగా కలచివేసింది. ఆయన మా నాన్నగారికి వీరాభిమాని. నాన్న నుంచే మాకు మరింత దగ్గరయ్యారు. అక్కినేని కుటుంబానికి మూలస్తంభంగా ఇన్నాళ్ల పాటు ఉన్నారు. మా ఫ్యామిలీ మీద ఆయన చూపిన ప్రేమ, అభిమానం ఎప్పటికీ మరిచిపోలేను. ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి.. ఈ కష్ట సమయం నుంచి వారు త్వరగా కోలుకునే శక్తిని దేవుడు అందిస్తాడు.' అని కోరుకుంటున్నాను. యద్దుల అయ్యప్పరెడ్డి కర్నూలుకు చెందిన వ్యక్తి. నాగేశ్వరరావు అభిమానిగా చాలా ఏళ్ల నుంచి అక్కినేని ఫ్యామిలీకి చాలా దగ్గరగా ఉంటున్నారు.

Deeply saddened by the passing of Yeddhula Ayyappa Reddy garu, he was ardent fan of my father, ANR garu and pillar of strength for the Akkineni family.

His love and affection to us can never be forgotten 🙏

My deepest condolences to his family, and may God give them the strength… pic.twitter.com/6i2k3ycNUt

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) February 26, 2025