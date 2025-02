న్యూయార్క్‌-న్యూఢిల్లీ విమానానికి బాంబు బెదిరింపు.. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌

న్యూయార్క్‌: ఇటీవలి కాలంలో బాంబు బెదిరింపుల సమస్యలు ఎక్కువయ్యాయి. కొంత మంది ఆగంతకులు, జులాయిలు సరదాగా ఫోన్‌ చేసి లేక మెయిల్‌ పెట్టి బెదిరింపులకు తెగబడుతున్నారు. తాజాగా అమెరికన్‌ ఎయిర్‌ లైన్స్‌కు బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో ఇటలీ రాజధాని రోమ్‌లో అత్యవసర ల్యాండింగ్‌ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

వివరాల ప్రకారం.. అమెరికన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన AA292 విమానంలో న్యూయార్క్‌ నుంచి ఢిల్లీ రావాల్సి ఉంది. ఈనెల 22వ తేదీన జేఎఫ్‌కే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రాత్రి 8.14 గంటల సమయంలో టేకాఫ్‌ తీసుకుంది. అనంతరం, ఈ విమానంలో బాంబు ఉన్నట్టు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో, అప్రమత్తమైన అధికారులు భద్రతా కారణాలతో విమానాన్ని ఇటలీలోని రోమ్‌కు దారి మళ్లించారు. దీంతో, రోమ్‌లోని లియోనార్డో డావిన్సీ ఫియుమిసినో ఎయిర్‌పోర్టులో సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. ఇటలీ ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ విమానాలు రక్షణగా రాగా బోయింగ్‌ విమానం ల్యాండవుతున్న దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Friends deplaning from AA292 in Rome earlier today after a bomb threat was made over the Caspian Sea. The flight landed while escorted by Italian fighter jets. American airlines 292 is safely on the ground all passengers safe. pic.twitter.com/sXgUAB53iK

ఈ సందర్బంగా విమానాశ్రయంలో అధికారులు మాట్లాడుతూ.. భద్రతా కారణాల రీత్యా విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ చేయడం జరిగింది. ఈ విమానం ల్యాండింగ్‌ కారణంగా ఇతర విమానాల రాకపోకలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడలేదు. విమానాశ్రయ కార్యకలాపాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది రాలేదని చెప్పుకొచ్చారు. విమాన సిబ్బంది, ప్రయాణీకులు సురక్షితంగా ఉన్నట్టు తెలిపారు.

Breaking: American Airlines Flight AA292, traveling from New York (JFK) to New Delhi (DEL), has made an emergency diversion to Rome following a reported threat. The aircraft is currently being escorted by Eurofighter jets as it approaches the airport. pic.twitter.com/q4DzpURjGc

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 23, 2025