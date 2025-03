తెహ్రాన్‌ : 85 సెకన్ల నిడివిగల వీడియోతో ఇరాన్‌ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను రెచ్చగొట్టింది. అమెరికాతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అణు ఒప్పందం చేసుకోబోమని పరోక్షంగా ట్రంప్‌కు సంకేతాలిచ్చింది.

ఇటీవల,డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా ఖమేనీకి,ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసౌద్‌ పెజెష్కియాన్‌కు లేఖ రాశారు. ఇరాన్‌తో అణు ఒప్పందం చేసుకునేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని, ఇరాన్‌ను చర్చలకు ఆహ్వానించారు. అందుకు సుమారు రెండు నెలల డెడ్‌లైన్‌ విధించారు. ఆ లేఖపై మసౌద్‌ స్పందిస్తూ ట్రంప్‌తో చర్చలు జరిపేందుకు తాము సిద్ధం లేమని,ఆయనకు ఇష్టమొచ్చింది చేసుకోవచ్చు’అని పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్‌ విధించిన అణు ఒప్పందం డెడ్‌ లైన్‌ గడువు సమీపిస్తున్న తరుణంలో తన సైనిక విభాగం బలంగా ఉందని చెబుతూ ఇరాన్‌ 85 సెకన్ల వీడియోను విడుదల చేసింది. ఆ వీడియోలో మిస్సైల్‌ సిటీ పేరుతో తన మూడవ అండర్‌గ్రౌండ్ క్షిపణులను ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశాల్ని క్యాప్చర్‌ చేసింది. అండర్‌గ్రౌండ్ టన్నెల్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మిస్సైల్‌ సిటీలో భారీ అణుఆయుధాల్ని మనం చూడొచ్చు.

Iran is responding to external threats by releasing a new video showcasing one of its underground missile tunnel systems, packed with missile engines, mobile launchers, and a range of advanced weaponry. The footage prominently features the Paveh cruise missile, the Ghadr-380… pic.twitter.com/ILsdlrPtQy

