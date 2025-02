వాషింగ్టన్‌:అమెరికాలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ గవర్నమెంట్‌ ఎఫీషియెన్సీ (డీవోజీఈ) చీఫ్‌‌ ఇలాన్‌ మస్క్‌ పెద్ద షాక్‌ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు మస్క్‌ శనివారం(ఫిబ్రవరి22) ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో ఒక షాకింగ్‌ పోస్టు చేశారు. అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు ఫెడరల్‌ ఉద్యోగులందరికీ ఒక మెయిల్‌ వస్తుందని, గత వారం వారంతా ఏం పనిచేశారో రిపోర్ట్‌ ఇవ్వాలన్నారు. ఎవరైతే ఈ మెయిల్‌కు స్పందించరో వారు రాజీనామా చేసినట్లుగా భావించాల్సి వస్తుందని బాంబు పేల్చారు.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025