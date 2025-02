వాషింగ్టన్‌:భారత సంతతికి చెందిన బయోటెక్‌ బిలియనీర్‌ వివేక్‌రామస్వామిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆయనను ఒహియో గవర్నర్‌ అభ్యర్థిగా బలపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్రంప్‌ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో వివేక్‌ను కొనియాడుతూ పోస్టు చేశారు.

‘గొప్ప రాష్ట్రమైన ఒహియో గవర్నర్‌ పదవికి వివేక్‌ రామస్వామి పోటీలో ఉన్నారు. నాకు వివేక్‌ బాగా తెలుసు. అతడు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా నాతో పోటీ పడ్డాడు. అమెరికాను ప్రేమించే వ్యక్తి వివేక్‌. అతడు ఒహియోకు గొప్ప గవర్నర్‌ అవుతాడు. వివేక్‌కు నా పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నా’అని ట్రంప్‌ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

VIVEK RAMASWAMY is running for Governor of the Great State of Ohio. I know him well, competed against him, and he is something SPECIAL. He’s Young, Strong, and Smart! Vivek is also a very good person, who truly loves our Country. He will be a GREAT Governor of Ohio, will never…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 25, 2025