బీజింగ్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విధించిన 145 శాతం సుంకాలను ఏకపక్ష బెదిరింపు అని చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ అభివర్ణించారు. ట్రంప్‌ బెదిరింపులను ప్రతిఘటించడానికి యూరోపియన్‌ యూనియన్‌ తమతో కలిసి రావాలని జిన్‌పింగ్‌ పిలుపునిచ్చారు.

చైనాపై అమెరికా భారీగా పన్నులను పెంచిన నేపథ్యలో అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ స్పందించారు. ఈ సందర్బంగా జిన్‌పింగ్‌ మాట్లాడుతూ..‘ట్రంప్‌ విధించిన 145 శాతం సుంకాలు బెదిరింపులతో కూడినవి. ఏకపక్షంగా అమెరికా నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇది సమంజసం కాదు. ట్రంప్‌ పన్నులను ప్రతిఘటించడానికి యూరోపియన్‌ యూనియన్‌ మాతో కలిసి రావాలని కోరుతున్నాను. యూరప్‌ తమ అంతర్జాతీయ బాధ్యతలను నెరవేర్చాల్సి ఉంది. అందరూ కలిసి ఐకమత్యంగా అమెరికాపై పోరాటం చేయాల్సి ఉంది’ అని చెప్పుకొచ్చారు.

మరోవైపు.. చైనాపై అమెరికా 145 శాతం సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో జిన్‌పింగ్‌ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మూడు ఆగ్నేయాసియా దేశాల పర్యటనకు అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ బయలుదేరి వెళ్లారు. ఏప్రిల్‌ 14 నుంచి వియత్నాం, మలేసియా, కంబోడియాలో జిన్‌పింగ్‌ పర్యటించనున్నారు. ఇక, డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.. వియత్నాం, కంబోడియా దేశాలపై కూడా భారీగానే పన్నులు విధించారు. వియత్నాంపై 46 శాతం, కంబోడియాపై 49 శాతం సుంకాలు విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా దేశాలతో జిన్‌పింగ్‌ చర్చలు జరపనున్నారు.

Latest UY | World



Xi Jinping’s Southeast Asia Tour: A Move Amidst U.S. Trade Storm?



Chinese President Xi Jinping embarks on a pivotal journey to Vietnam, Malaysia, and Cambodia starting April 14, aiming to fortify bonds with key allies as U.S. tariffs tighten their grip. With… pic.twitter.com/IfsHmtQ4c1

— UnreadWhy (@TheUnreadWhy) April 11, 2025