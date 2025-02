అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ (Donald Trump) తన మద్దతు దారుడు, భారత సంతతికి చెందిన కాశ్ పటేల్‌ను అమెరికా ద‌ర్యాప్తు సంస్థ ఎఫ్‌బీఐ (FBI) డైరెక్టర్‌గా నియమించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా భ‌గ‌వ‌ద్గీత సాక్షిగా ఆయ‌న‌ ప్ర‌మాణం చేయ‌డం విశేషంగా నిలిచింది. ఈ ప్ర‌మాణ‌ స్వీకారోత్స‌వానికి కాశ్ ప‌టేల్ ప్రేయ‌సి అలెక్సీస్ విల్‌కిన్స్, ఇత‌ర కుటుంబ స‌భ్యులు హాజ‌రయ్యారు. అయితే ఎవరీ అలెక్సీస్‌? వీరిద్దరి లవ్‌ స్టోరీ ఏంటీ అనే ఆసక్తి ఏర్పడింది. మరి ఆవివరాలేంటో చూసేద్దామా!

ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత, పటేల్ ప్రసంగిస్తూ, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. తన కుటుంబం,స్నేహితులకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. వారి వల్లే తానిక్కడ ఉన్నానిని చెప్పాడు. అలాగే సోదరి నిషా మేనల్లుడు లండన్‌ నుండి వచ్చారని పేర్కొన్నాడు. తన అందమైన ప్రేయసి అలెక్సిస్ కూడా ఇక్కడే ఉంది అనగానే చప్పట్లు మారుమోగిపోయాయి.

WATCH: Kash Patel's full remarks after being sworn in as FBI Director:



"Anyone who thinks the American Dream is dead, look right here. You're talking to a first-generation Indian kid who is about to lead the law enforcement community in the greatest nation on God's Earth." pic.twitter.com/PQrCkme9az

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 21, 2025