ఢిల్లీ: సుప్రీం కోర్టులో తమిళనాడు గవర్నర్‌ ఆర్‌ఎన్‌ రవికి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఎంకే స్టాలిన్‌ ప్రభుత్వానికి ఊరట దక్కింది. ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన బిల్లులకు గవర్నర్‌ ఆర్‌ఎన్‌ రవికుమార్‌ వెంటనే ఆమోదం తెలపాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

తమిళనాడు ఎంకే స్టాలిన్‌ ప్రభుత్వం పదిబిల్లులను ప్రతిపాదించింది. అయితే, ఆ బిల్లులను గవర్నర్‌ ఆర్‌ఎన్‌ రవి ఆమోదం తెలపలేదు. ఇదే అంశంపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను మంగళవారం సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జేబీ పార్దీవాలా, జస్టిస్ ఆర్. మహాదేవన్‌ల నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.

విచారణ సందర్భంగా గవర్నర్‌ ఆర్‌ఎన్‌ రవి తీరును సుప్రీం ధర్మాసనం తప్పుబట్టింది. గవర్నర్‌ చట్టవిరుద్ధంగా వ్యవహించారనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. వెంటనే ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన పది బిల్లులకు గవర్నర్‌ ఆమోదం తెలపాలని స్పష్టం చేసింది.

Key pointers from Supreme Court judgement in Tamil Nadu Governer RN Ravi case:

➡️ Reservation of 10 bills for consideration by parliament after they were reconsidered by State assembly is illegal.

➡️Any consequential steps taken by President on the 10 bills is NON EST

➡️ Court… pic.twitter.com/1nlANNi7Gs

