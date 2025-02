ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఎక్స్‌ సీఈఓ ఎలాన్‌మస్క్‌(Elon Musk)కు చెందిన ఎక్స్‌ఏఐ తన చాట్‌బాట్‌ లేటెస్ట్ వర్షన్ గ్రోక్ 3ని ఇటీవల ఆవిష్కరించింది. యూజర్లకు మరింత మెరుగైన సేవలందించేందుకు గ్రోక్‌ 3లో ఏదైనా సమస్యలుంటే తెలియజేయండంటూ తాజాగా మస్క్‌ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ వారంలో దీన్ని మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పారు. దీనిపై గూగుల్‌ సీఈఓ సుందర్‌పిచాయ్‌ స్పందిస్తూ.. గ్రోక్‌(Grok 3) పురోగతికి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ చాట్‌బాట్‌ను ప్రయత్నించాలని చూస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఓపెన్ఏఐకు చెందిన చాట్‌జీపీటీ, చైనా- డీప్‌సీక్‌, గూగుల్‌కు చెందిన జెమినీ వంటి ఇతర జనరేటివ్‌ ఏఐ మోడళ్లకు పోటీగా గ్రోక్ 3ను రూపొందించినట్లు మస్క్‌ ఇటీవల తెలిపారు. దాని మునుపటి వర్షన్‌ కంటే గ్రోక్‌ 3.. 10 రెట్లు అధిక సమర్థ్యంతో పని చేస్తుందని చెప్పారు. దుబాయ్‌లో జరిగిన వరల్డ్ గవర్నమెంట్స్ సమ్మిట్‌లో వీడియో కాల్ ద్వారా మాట్లాడిన మస్క్ ఈ చాట్‌బాట్‌ సామర్థ్యాలను హైలైట్ చేశారు. కృత్రిమ మేధ మోడళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి 1,00,000 ఎన్విడియా జీపీయూ గంటలను ఉపయోగించే ఎక్స్ఏఐకి చెందిన కొలోసస్ సూపర్ కంప్యూటర్‌పై గ్రోక్ 3 చాట్‌బాట్‌ పనిచేస్తుందని తెలిపారు. కేవలం ఎనిమిది నెలల్లోనే ఈ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసినట్లు మస్క్ పేర్కొన్నారు.

The @xAI Grok 3 release will improve rapidly every day this week.



Please report any issues as a reply to this post.

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2025