పేరు మార్చుకుంటే రూ.8,400 కోట్లు ఆఫర్‌!

ఎక్స్‌(గతంలో ట్విటర్‌) సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ వికీపీడియా పేరు మార్చుకుంటే ఏకంగా ఒక బిలియన్‌ అమెరికన్‌ డాలర్లు(రూ.8,400 కోట్లు) ఇస్తానని ఆఫర్‌ చేశారు. గతంలో ఈమేరకు వికీపీడియా పేరు మార్పునకు సంబంధించి ఒక బిలియన్‌ డాలర్లు చెల్లిస్తానని చెప్పారు. తాజాగా ఓ నెటిజన్‌ మస్క్‌ను ‘ఈ ఆఫర​్‌ ఇంకా ఉందా’ అని ప్రశ్నించారు. దాంతో మస్క్‌ తన ట్విటర్‌లో స్పందిస్తూ ‘ఆఫర్‌ ఉంది. రండి.. పేరు మార్చండి’ అంటూ అదే విషయాన్ని మళ్లీ ధ్రువీకరించారు.

వివాదం నేపథ్యం

వికీపీడియాతో కొనసాగుతున్న వైరంలో భాగంగా మస్క్ ఈ ఆఫర్ ప్రకటించారు. వికీపీడియా ఆర్థిక పద్ధతులు, రాజకీయ పక్షపాతం కారణంగా మస్క్‌ ఈ విమర్శలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో వికీపీడియాను ‘వేక్పీడియా’ అని సంబోధించిన ఆయన, తన అనుచరులు ఈ వేదికకు విరాళాలు ఇవ్వడం మానేయాలని కోరారు. వికీమీడియా ఫౌండేషన్ తన నిధులను ముఖ్యంగా డైవర్సిటీ, ఈక్విటీ, ఇన్ క్లూజన్ (డీఈఐ) కార్యక్రమాలకు కేటాయిస్తున్న నేపథ్యంలో మస్క్‌ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలిసింది.

Offer still stands. Come on, do it … https://t.co/RtRfd8wOI5

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025