సాక్షి,తాడేపల్లి:బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత,తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు వైఎస్‌ జగన్‌ సోమవారం(ఫిబ్రవరి 17) ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో ఒక పోస్టు చేశారు.

‘పుట్టినరోజు సందర్భంగా తెలంగాణ మాజీ సీఎం కె.చంద్రశేఖర్‌రావుగారికి శుభాకాంక్షలు. దేవుడు ఆయనకు ఆరోగ్యం,సంతోషకరమైన పరిపూర్ణ జీవితాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నా’అని వైఎస్‌ జగన్‌ ఆకాంక్షించారు.

Warm greetings to Telangana's former Chief Minister, Sri K. Chandrashekar Rao (KCR) garu, on his birthday. May God bless him with good health, happiness, and a fulfilling life. pic.twitter.com/rLHYG15IIU

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) February 17, 2025