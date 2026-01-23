అంగన్వాడీలపై ధరాభారం
జిల్లాలో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు: 2389
వర్కర్లు : 2172
మినీ వర్కర్లు : 171
హెల్పర్లు : 2115
గర్బిణీలు : 10847
బాలింతలు : 9051
చిన్నారులు: 105773
కడప కోటిరెడ్డిసర్కిల్: అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని చిన్నారులకు తొలి బడి అమ్మ అయితే, మలి బడి అంగన్వాడీ కేంద్రం. చంద్రబాబు సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక ఇలాంటి కేంద్రాల బలోపేతానికి పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు. కేంద్రాలకు వచ్చే చిన్నారుల భవితను ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నదన్న విమర్శలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే జిల్లాలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని చిన్నారులకు నాణ్యమైన పౌష్టికాహారం అందించాలి. అందుకు ప్రస్తుత ధరలకు అనుగుణంగా చార్జీలను పెంచాలి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాదిన్నర దాటినా ఈ విషయంపై కనీస ఆలోచన చేయకపోవడం పలు విమర్శలకు తావిస్తోంది.
● జిల్లాలో 2389 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఆయా కేంద్రాల్లో 1,05,773 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరికి ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మెను ప్రకారం మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందజేయాల్సి ఉంది. దీంతో అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ప్రభుత్వం బియ్యం, నూనె, కందిపప్పు, కోడిగుడ్లు, పాలు అందజేస్తోంది. ఒక్కొక్క చిన్నారికి రోజుకు 75 గ్రాముల బియ్యం, 15 గ్రాముల పప్పు, ఐదు గ్రాముల నూనె మాత్రమే ప్రభుత్వం కేటాయిస్తోంది.
కార్యకర్తలకు భారం
అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్వహణ కార్యకర్తలకు భారంగా మారింది. ఒకవైపు నిత్యావసర సరుకుల ధరలు, మరోవైపు కూరగాయల ధరలు పెరిగిపోవడంతో వారు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు.. 2022 ఫిబ్రవరి నెలలో అప్పటి వైఎస్ జగన్ సర్కార్ పెంచిన ధరల ఆధారంగానే నేటికీ మధ్యాహ్న భోజన బిల్లులు చెల్లిస్తూ ఉండటంతో గర్భిణీలు, బాలింతలు, చిన్నారులకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు సతమతం అవుతున్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే ప్రీ స్కూలు పిల్లల ఆహారం కోసం కూరగాయలు, ఆకు కూరలు, పసుపు, చింతపండు, కారం పోపులు తదితర సామగ్రిని ఎప్పటికప్పుడు సిద్ధం చేసుకోవాలి. వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఒక చిన్నారికి వారానికి రూ. 50 చొప్పున ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. పెరిగిన ధరలకు ఇవి ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని కార్యకర్తలు వాపోతున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్కు నెలకు రూ.450 చొప్పున ఇస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం సిలిండర్ ధర రూ.950కు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 2022తో పోలిస్తే నేడు నిత్యావసర సరుకుల ధరలు మూడురెట్లు పెరిగాయని, అలాగే గ్యాస్ ధర కూడా రూ.500 పెరగడంతో మెను ప్రకారం పౌష్టికాహారం అందించేందుకు అంగన్వాడీ సిబ్బంది నానా తంటాలు పడుతున్నారు. అయితే అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు సబ్బులు, చీపుర్లు, చాపలు తదితర సామగ్రి కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం నిధులు అందజేయాలి. అయితే చంద్రబాబు సర్కార్ నిర్వహణ ఖర్చులను ఇవ్వకపోవడంతో కార్యకర్తలు చేతి చమురు వదిలించుకోవాల్సి వస్తోంది. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం కేంద్రాల నిర్వహణకు బిల్లులు పెంచాలని కార్యకర్తలు కోరుతున్నారు.
● మాతా, శిశు సంరక్షణ లక్ష్యంగా నడుస్తున్న అంగన్వాడీ కేంద్రాలు చంద్రబాబు సర్కార్లో డీలా పడుతున్నాయనే విమర్శలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. బాలింతలు, పిల్లల పౌష్టికాహారానికి కేటాయించాల్సిన నిధుల పెంపు విషయంలో చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో వీటి ఆశయం నెరవేరడం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. బాల్యం నుంచే చిన్నారులకు చదువు వైపు ఆసక్తి కలిగించేందుకు బాల్యంలో సరైన పోషకాహారం అందించేందుకు ఉద్దేశించి ప్రవేశపెట్టిన అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో చదువుతున్న చిన్నారులకు కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో సమతుల్యమైన పోషకాహారం లభించడం భారంగా మారింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏడాదిన్నర కిందట కొలువుదీరినా అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చదువుతున్న చిన్నారుల ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్య ధోరణితో వ్యవహారిస్తున్నదన్న ఆరోపణలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి.
భారీగా పెరిగిన కేంద్రాల నిర్వహణ వ్యయం
2022 ధరలకు అనుగుణంగా బిల్లుల చెల్లింపు
మూడు రెట్లు పెరిగిన నిత్యావసర సరుకుల రేట్లు
మండుతున్న కూరగాయలు
చార్జీల పెంపును పట్టించుకోని చంద్రబాబు సర్కార్
అప్పుల పాలవుతున్న అంగన్వాడీలు
ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే చెల్లిస్తున్నాం
జిల్లాలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా గర్భిణీలు, బాలింతలు, ప్రీ స్కూలు పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం పారదర్శకంగానే అందిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు వస్తేనే బిల్లుల పెంపు జరుగుతుంది. – రమాదేవి, పీడీ, ఐసీడీఎస్, కడప