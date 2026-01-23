రాముడి సేవలో హనుమ
కడప సెవెన్రోడ్స్: తన ప్రభువు, లోక పాలకుడు శ్రీరామచంద్రుడు తనను సేవకుడిగా ఎంచుకున్నందుకు హనుమ పులకించిపోయారు. ఆ సేవ అదృష్టంగా భావించి శ్రీరాముడికి వాహనమై తరించాడు. కోదండపాణిగా రాముడు వనవిహారం చేసేందుకు సహకరించాడు. దేవునికడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం స్వామి ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలువుదీరి మాడవీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సాయంత్రం హనుమంత వాహనంపై కోదండరాముడిగా కొలువుదీరారు. అచంచలమైన భక్తికి, శక్తికి హనుమంతుడు ప్రతీక. అందుకే బ్రహ్మోత్సవాల్లో హనమద్వాహన సేవకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఈ సేవా సమయంలో భక్తులు హనుమంతుడి అనుగ్రహం కోసం వేడుకుంటారు. అలాంటి హనుమను తన వాహనంగా చేసుకున్న శ్రీనివాసుడు దేవునికడప మాడవీధుల్లో విహరించి భక్తులను కటాక్షించారు. సూర్యతేజోమయుడైన శ్రీ రామచంద్రుడు ధగధగలాడే రంగురంగుల విద్యుద్దీపాల వెలుగులో మరింతగా మెరిసిపోతూ భక్తులను కరుణించాడు. మాడ వీధుల్లోని భక్తులు పూజా ద్రవ్యాలు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. పాతకడప, దేవునికడపలతో పాటు నగరానికి చెందిన భక్తులు స్వామి వెంట ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. చెక్కభజన, కోలాటం కళాకారులు ఊరేగింపులో ముందుగా వెళుతూ స్వామి రాకను తెలియజెప్పారు.