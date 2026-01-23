నేడు జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం
కడప సెవెన్రోడ్స్: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం, రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఆదేశాల మేరకు జనవరి 25 ఆదివారం ప్రభుత్వ సెలవు కావడంతో జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సంస్థలలో జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని 23వ తేదీ శుక్రవారం జరపవలసినదిగా ఆదేశాలు అందాయని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శ్రీ విశ్వేశ్వర నాయుడు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
కడప ఎడ్యుకేషన్: అర్హత కలిగిన ప్రైవేటు అభ్యర్థులు ఐటీఐ పరీక్ష రాయుటకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఐటీఐల జిల్లా కన్వీనర్, ప్రభుత్వ మైనారిటీ ఐటీఐ ప్రధానాచార్యులు జ్ఞానకుమార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను ఈనెల 28వ తేదీలోగా రిమ్స్ వద్ద ఉన్న ప్రభుత్వ ఐటీఐ మైనారిటీ కన్వీనర్ కార్యాలయంలో అందచేయాలని సూచించారు. అభ్యర్థులు 21వ సంవత్సరాల వయసు కలిగి 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణుడై ఉండాలని తెలిపారు. అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ సంస్థలు, అప్రెంటిస్ శిక్షణ ఇస్తున్న సంస్థలు, ఎంఎస్ఎంఈ గుర్తింపు కలిగిన సంస్థలు, పరిశ్రమల చట్ట్టం 1948 ద్వారా గుర్తింపు కలిగిన సంస్థలలో కనీసం 3 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. అభ్యర్థులు ఏ ట్రేడ్కి పరీక్ష రాయగోరుతున్నారో ఆ ట్రెడ్లో పని అనుభవం కలిగి ఉండాలన్నారు. అభ్యర్థులు వారి పని చేయుచున్న అధిపతి ద్వారా దరఖాస్తును పని అనుభవం మరియు కారెక్టర్ సర్టిఫికెట్ను సమర్పించాలని తెలిపారు. ఇతర వివరాలకు దగ్గరలోని ఏ ప్రభుత్వ ఐటీఐ వారినైనా సంప్రదించాలని తెలిపారు. దరఖాస్తుతో పాటు రూ. 500 చెల్లించాలని తెలిపారు.
ఒంటిమిట్ట: శ్రీ కోదండ రామాలయం సమీపంలో శృంగిశైలంపై వెలసిన వావిలికొలను సుబ్బారావు(వాసుదాసు) 164వ జయంతి వేడుకలు గురువారం టీటీటీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయం 7 గంటల నుంచే అర్చకులు రాఘవస్వామి, మనోజ్ కుమార్లు ప్రత్యేక పూజలు ప్రారంభించారు. మొదట స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి, పట్టువస్త్రాలతో, పూలమాలలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. అర్చన, నివేదన, మహా మంత్ర హారతి, షాత్ముర, తీర్థప్రసాద గోష్టి పూజలు జరిపించారు. అనంతరం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వాసుదాసుస్వామిని దర్శించుకుని, స్వామి వారి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఆలయ ఇన్సె ్పక్టర్ నవీన్ కుమార్, వావిలికొలను సుబ్బారావు వంశస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.