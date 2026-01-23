నేటి నుంచి కడపలో దీని ఇస్తేమా
కడప సెవెన్రోడ్స్: కడప నగర శివార్లలోని కొప్పర్తి సమీపంలో శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజులపాటు దీని ఇస్తేమా నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా తొలిరోజు ఉదయం ఫజర్ నమాజ్ తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఆధ్యాత్మిక సమావేశంతో కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు తమ సందేశాలు అందించనున్నారు. భక్తులకు ఎండ వేడిమి వల్ల ఇబ్బందులు కలగకుండా పెద్ద పెద్ద పందిళ్లు వేశారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఇస్తేమాగా పేర్కొంటున్నా, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి గురువులు, భక్తులు ఈ కార్యక్రమానికి తరలి వస్తున్నారు. లక్షలాది మందిగా వచ్చే వారికి ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా నిర్వాహకులు పందిళ్లతో పాటు నీటి వసతికి సంబంధించి అన్ని చర్యలు చేపట్టారు. అధికార యంత్రాంగం కూడా కార్యక్రమానికి తనవంతుగా తోడ్పాటు అందిస్తోంది. మొత్తం మీద మూడు రోజులపాటు జరిగే ఇస్తేమాకు ప్రాంగణాన్ని సిద్ధం చేశారు.
మూడు రోజులపాటు నిర్వహణ
లక్షలాదిగా పాల్గొననున్న ముస్లింలు