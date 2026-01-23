త్వరలో వైవీయూ స్నాతకోత్సవం
కడప ఎడ్యుకేషన్: యోగివేమన విశ్వ విద్యాలయ 11వ, 12వ 13వ, 14వ స్నాతకోత్సవాలు ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో కానీ మార్చి మొదటి వారంలో కానీ నిర్వహించుకోవాలని గవర్నర్ నుంచి అనుమతి లభించిందని అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చురుగ్గా సాగుతున్నాయని యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ఆచార్య బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ పేర్కొన్నారు. గురువారం సాయంత్రం ఆయన విశ్వవిద్యాలయంలోని అన్ని శాఖల ఆచార్యులు, సహాయ ఆచార్యులు, అకడమిక్ కన్సల్టెంట్లు, స్కాలర్లతో పరిపాలన భవనంలోని అన్నమాచార్య సేనేట్ హాల్లో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వీసీ మాట్లాడుతూ 2026వ సంవత్సరం మనకు అత్యంత ప్రాధాన్యమైందని ఒకవైపు నేషనల్ ఇన్సిస్ట్యూట్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉత్తమ ర్యాంకు సాధన, మరోవైపు 2027లో న్యాక్ ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ సాధన. ఈ రెండు లక్ష్యాలతో మనమంతా అంకిత భావంతో శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అలాగే వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. 29 శాఖల పూర్వ విద్యార్థుల సమావేశాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. త్వరలోనే అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లను ప్రొఫెసర్లుగా పదోన్నతి ఇవ్వనున్నామని వెల్లడించారు. నాణ్యమైన బోధన, పరిశోధనకు వైవీయు కేంద్రం కావాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ టి. శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.