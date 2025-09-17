రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళ మృతి
కడప అర్బన్ : కడప నగరంలో సోమవారం జరిగిన రెండు వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఒక మహిళ మృతి చెందగా, నలుగురు గాయపడ్డారు. కడప ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ జయరాములు వివరాల మేరకు.. ఖాజీపేట మండలానికి చెందిన ఆదిలక్ష్మమ్మ (60) కడపకు వచ్చి తిరిగి బైక్ లో ఖాజీపేటకు వెళ్తోంది. రెండో గాంధీ బొమ్మ వద్దకు రాగానే కడప– ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు ఢీకొంది. ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఇరువురు గాయపడ్డారు.. వారి వివరాలు తెలియాల్సి వుంది. కడప బిల్డప్ సర్కిల్ వద్ద జరిగిన మరో ప్రమాదంలో కడప మాసాయిపేటకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు గాయపడ్డారు. మైదుకూరు నుంచి ద్విచక్ర వాహనంలో వస్తున్న వారిని కడపకు వస్తున్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు సోమవారం రాత్రి ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో నాగమణికంఠకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. చికిత్స నిమిత్తం రిమ్స్కు తరలించారు. కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు.
హుండీ పగులగొట్టి
నగదు చోరీ
వేంపల్లె : చక్రాయపేట మండలం సురభి పంచాయతీలోని బండ్లయ్యగారిపల్లె సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయంలో హుండీని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పగులగొట్టి మంగళవారం చోరీ చేశారు. ఆలయ పూజారి ఉదయం పూజలు చేసుకుని యథావిధిగా ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. తిరిగి సాయంత్రం పూజలు చేసేందుకు వెళ్లిన పూజారి గమనించి గ్రామస్థులకు తెలిపారు. సుమారు రూ.60 వేల వరకు నగదు ఉంటుందని గ్రామస్తులు తెలిపారు. సీసీ పుటేజీలను పోలీసులు పరిశీలించారు.
బైక్, సెల్ఫోన్....
జమ్మలమడుగు రూరల్ : ప్రొద్దుటూరు రహదారిలోని ఎస్ఆర్ పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో కానుగ చెట్టు వద్ద ఓ వ్యక్తి నిద్రిస్తుండగా అతడి బైక్, సెల్ చోరీ చేశారు. సీఐ నరేష్బాబు వివరాల మేరకు.. పెద్దముడియం మండలానికి చెందిన డేనియల్ పనుల నిమిత్తం ప్రొద్దుటూరు వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో ఎస్ఆర్ పెట్రోల్ బంకు సమీపంలో బైక్ ఆపి ఒక కానుగ చెట్టు క్రింద సేద తీరాడు. గమనించిన దుండగులు బైక్, అతడి సెల్ చోరీ చేసి పరారయ్యారు. దీంతో బాధితుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదుచేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకొని విచారిస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు.
చాపాడు : మండలం గుంతచీపాడులో మంగళవారం సాయంత్రం వరి ధాన్యం బస్తాలతో వెళ్తున్న లారీపై విద్యుత్తు స్తంభం విరిగిపడింది. ఓ వ్యాపారి గ్రామంలో రైతుల వద్ద ధాన్యం కొనుగోలు చేసి లారీలో తీసుకెళ్తున్నారు. మార్గమధ్యంలో గుంతచీపాడు వద్ద విద్యుత్ తీగలు తగులుకుని పక్కనే ఉన్న స్తంభం విరిగి లారీపై పడింది. గ్రామస్తుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వెంటనే సరఫరా నిలిపివేశారు. విరిగిపడిన స్తంభం స్థానంలో కొత్తది ఏర్పాటు చేసి సరఫరా పునరుద్ధరిస్తామని తెలిపారు. ధాన్యం బస్తాల లారీ రోడ్డుపై నిలిచిపోవడంతో రోడ్డుకు ఇరువైపులా వెళ్లే వాహనదారులకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి. అపాయం చోటు చేసుకోకపోవడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.