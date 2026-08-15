నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించాలి

యాదగిరిగుట్ట: ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల ద్వారా ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి అన్నారు. యాదగిరిగుట్ట మున్సిపాలిటీలోని యాదగిరిపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని శుక్రవారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. పీహెచ్సీలో వైద్యులు, సిబ్బంది హాజరు, రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవలు, మందుల లభ్యత, పరీక్షలు, ప్రసూతి సేవలు, భవన నిర్మాణ పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు. అదేవిధంగా జిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్లో నమోదు చేస్తున్న వివరాలను తనిఖీ చేశారు. పీహెచ్సీలో రోజు వారీగా నమోదయ్యే ఓపీ, ల్యాబ్లో నిర్వహిస్తున్న వైద్యపరీక్షల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పీహెచ్సీలో అందుబాటులో లేని పరీక్షలకు సంబంధించిన నమూనాలను ఏ ల్యాబ్కు పంపిస్తున్నారనే విషయంపై ఆరా తీశారు. ప్రతి నెలా ఆస్పత్రిలో జరిగే డెలివరీల సంఖ్య, హైరిస్క్ గర్భిణులు ఎంత మంది ఉన్నారు. వారికి అందిస్తున్న వైద్యసేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం పీహెచ్సీలో జరుగుతున్న సివిల్ పనులు పరిశీలించారు. కలెక్టర్ వెంట జిల్లా వైద్యాధికారి మనోహర్, మెడికల్ ఆఫీసర్ పావని, సిబ్బంది, సంబంధిత అధికారులున్నారు.
ఫ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి